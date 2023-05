El «semàfor tetris» que mareja els ciclistes a Barcelona

És el semàfor més viral de Barcelona. Un entramat de llums -fins a 10- que regula la circulació de bicicletes a l'encreuament, al barri de l'Eixample, ha estat batejat com el "" i ha aixecat polseguera per la seva complexitat, sobretot a les xarxes socials.Està situat en el tall entre dos carrils bici bidireccionals i indica la possibilitat de continuar recte, girar a la dreta o a l'esquerra per cadascun, amb les llums verda i vermella i, en algun cas, també amb la taronja, que indica la necessitat de cedir el pas. Tot plegat, incompleix la premissa delque crida a simplificar-los el màxim possible.El "semàfor tetris" s'emmarca en el nou carril bici de la ronda Sant Pere obert el dijous 11 de maig, que arriba a lades del carrer Girona i que ha estat finançat ambde la. Ara, s'estendrà a laquan s'enllesteixin les obres.

