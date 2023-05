00:06 Sirera diu que no respectarà la llista més votada: "Faré el que calgui perquè Colau no sigui alcaldessa"



El candidat del PP a l'alcaldia de Barcelona, Dani Sirera, ha evitat aquest dilluns escollir entre Xavier Trias i Jaume Collboni en els pactes postelectorals, i ha promès fet tot el possible per evitar que Ada Colau revalidi l'alcaldia. "No respectaré la llista més votada i faré el que calgui perquè Colau no sigui alcaldessa", ha dit en el transcurs del debat de Betevé, que se celebra aquest dilluns al vespre. Informen Oriol March i Carme Rocamora.



20:57 El Govern posa en marxa un servei gratuït per atendre víctimes d'LGTBI-fòbia El Govern ha desplegat un nou servei d'assessorament jurídic per a víctimes de delictes d'LGBTI-fòbia que donarà suport als processos de denúncia per delictes penals. L'eina es posa en funcionament en el marc del Dia Internacional contra l'LGTBI-fòbia, que se celebra el 17 de maig i que s'ha commemorat aquest dilluns amb un acte institucional al Parlament. El nou servei d'acompanyament es vehicularà a través de la Xarxa de Serveis d'Atenció Integral LGBTI (Xarxa SAI LGBTI), amb 114 punts arreu de Catalunya. Entre d'altres, oferirà acompanyament en el moment de posar una denúncia per discriminació per orientació sexual o identitat de gènere, tant si és davant dels Mossos d'Esquadra com de la Policia Local o dels jutjats de guàrdia.

19:56 Barcelona és una autèntica festa per celebrar les lligues del Barça



Els colors blaugranes tenyeixen la ciutat per rebre els jugadors campions de Lliga. El primer autobús fa de DJ mentre els seguidors criden els noms dels seus ídols. Els conductors alleugeren el pas pel carrer París entre el col·lapse generat per la multitud de persones.

19:26 Els jugadors del Barça reben l’escalf de l’afició pels carrers de Barcelona



Milers de persones s’apleguen al carrer de Berlín per celebrar els títols de lliga dels respectius equips. Els autobusos dels jugadors primer i el de les jugadores després segueixen el ritme de la música. Entre els típics càntics “ser del Barça és, el millor que hi ha”, també s’han sentit crits d'"Ansu queda't".

18:51 Milers d’aficionats del Barça ja són als carrers per celebrar la Lliga



L'escalf dels aficionats blaugranes es fa notori en la sortida dels autobusos que recullen els jugadors i jugadores del Barça. Tant el primer equip femení com el masculí surten ja del Camp Nou direcció Arc de Triomf per lluir els títols domèstics. Noms com Alèxia Putellas, Robert Lewandowski, Aitana Bonmatí, Gavi i Pedri entre els més aclamats.

11:32 La Segarra i la Ribera d'Ebre concentren més de la meitat dels molins eòlics en tràmit



La Segarra i la Ribera d'Ebre concentren més de la meitat dels molins eòlics que els governs català i espanyol estan tramitant arreu de Catalunya. Segons dades de Territori analitzades per l'ACN, les dues administracions estan valorant 22 possibles parcs eòlics que sumarien 170 aerogeneradors, dels quals 55 s'instal·larien a la Segarra i 52 a la Ribera d'Ebre en 12 dels projectes. Si totes les sol·licituds en curs tiren endavant, vuit de cada deu nous molins se situaran a Ponent i Terres de l'Ebre. Les dues regions ja acullen 538 dels 846 aerogeneradors que estan en funcionament al país, gairebé dos de cada tres. Pel que fa a l'energia fotovoltaica, el Segrià concentra gairebé una de cada quatre hectàrees de plantes solars en tràmit.

10:40 Brussel·les millora la previsió de creixement d'Espanya pel 2023, fins a l'1,9%, però manté el dèficit per sobre del 3%



La Comissió Europea ha elevat cinc dècimes la previsió del creixement de l'economia espanyola pel 2023, situant-lo en l'1,9%, i manté la taxa pel 2024 en el 2%. Segons les últimes estimacions publicades aquest dilluns per l'executiu, el PIB espanyol registraria una millora superior a la mitjana de l'eurozona durant els pròxims anys, en línia amb la tendència dels dos darrers exercicis. A la zona euro, s'estima que el PIB creixi un 1,1% el 2023 (dues dècimes més respecte a les anteriors previsions) i un 1,6% el 2024 (una dècima més). No obstant això, Brussel·les assegura que Espanya tancarà el 2023 amb un dèficit del 4,1% i del 3,3% el 2024, per sobre la xifra del 3% que va prometre aquest abril la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero.

09:14 Joan Laporta apunta amb les dues mans Deco com el successor a la direcció esportiva del Barça



"Podria ser que Deco substitueixi Mateu Alemany a la direcció esportiva i confeccioni la plantilla per la temporada vinent". Així de clarament s'ha expressat Joan Laporta a Els Matins de TV3 sobre la possible nova figura al capdavant de la gestió esportiva del club blaugrana, alhora que ha explicat que el portuguès hauria de deixar l'agència de jugadors en la qual treballa, una feina incompatible amb la de director esportiu. Sobre Jordi Cruyff, ha expressat el seu desig que continuï treballant per al Barça, però no ha volgut concretar en quin càrrec.

09:04 Joan Laporta: "Volem a Messi, però no ens mourem en xifres elevades per portar-lo"



El president del Barça, Joan Laporta, ha estat entrevistat aquest matí a Els Matins de TV3 l'endemà de guanyar la lliga a Cornellà. El gran tema ha estat, però, Leo Messi, sobre qui ha explicat que s'han enviat missatges recentment i la relació és bona, alhora que ha avisat que no es volen moure en xifres econòmiques elevades per aconseguir el seu retorn al Camp Nou. "Messi estima al Barça eh", ha deixat caure amb relació a una hipotètica baixada del sou de l'argentí. Laporta tampoc s'ha volgut mullar amb la renovació de Xavi, que té contracte fins al 2024, i ha justificat de nou que "el club es troba en un pla d'austeritat".