Forta tensió a la rua del Barça: enfrontament entre Gerard Romero i els agents de la Guàrdia Urbana

Estoy llorando de la risa con Gerard Romero peleándose con la policía heudhdudhdjdjdjd pic.twitter.com/8pjmIIyVn7 — Manu. (@GxlDePaulinho) May 15, 2023

La rua, tot un èxit

🔵🔴 Els jugadors del Barça reben l’escalf de l’afició pels carrers de Barcelona



Informa @joguzga https://t.co/6tvd8NYqwX pic.twitter.com/G15k1Q6psC — NacióDigital (@naciodigital) May 15, 2023

Així ho van demostrar ahir a la tarda pels carrers de Barcelona, que es van omplir de milers de persones per acompanyar els campions blaugranes, tant l'equip femení com el masculí, en una festa que es va iniciar al Camp Nou i va acabar a l'Arc de Triomf.Una de les cobertures més destacades de la jornada, amb el periodistaal capdavant., com sempre fa, es trobava als peus dels autobusos, parlant amb els aficionats, els jugadors i explicant tot el que passava. La tensió, però, va ser palpable en un moment d'enfrontament aEl periodista va topar amb un policia municipal que custodiava el cordó de seguretat dels vehicles. Com es poden veure a les imatges que molts usuaris van enregistrar del directe de, l'agent de la Guàrdia Urbana empeny Romero de males maneres i aquest respon desafiant.exclama un dels presidents de la Kings League. "Què s'ha cregut aquest tio?", reclamava el periodista, que intentava trobar complicitats amb altres agents que veien l'escena.La comitiva blaugrana va enamorar els carrers de la capital catalana. La rua del Barça va ser tot un èxit, quatre anys després de guanyar la darrera Lliga. Segons la Guàrdia Urbana,per unes hores per rebre els jugadors i jugadores.Els més veterans dels aficionats asseguraven ahir al vespre que feia temps que no se celebrava un títol amb tanta alegria en anys.dues lligues o pel mal moment del club, però es respira un aire en l'ambient que creia perdut" va explicar el Josep, soci del Barça des de fa més de quatre dècades.

