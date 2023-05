El telescopi Webb confirma la presència d'aigua al cinturó d'asteroides i obra una nova incògnita

Observacions amb elhan permès confirmar per primera vegada l'existència de gas, específicament de vapor d'aigua, al voltant d'un cometa al-entre Mart i Júpiter-, fet que indica que el gel d'aigua del sistema solar primordial pot estar preservat en aquesta regió. Amb l'exitosa detecció, arriba un nou trencaclosques: a diferència d'altres estels, elno tenia diòxid de carboni detectable, adverteixen els científics del nou estudi, publicat a Nature."El nostre món saturat d'aigua, ple de vida i, fins on sabem, únic a l'univers, és una cosa misteriosa:", ha dit, científica adjunta del projecte del telescopi Webb per a la ciència planetària i coautora de l'estudi. En aquest sentit, ha celebrat que entendre la història de la distribució de l'aigua al sistema solar els ajudarà a comprendre altres sistemes planetaris i si podrien estar en camí d'albergar un planeta similar a la Terra.El cometa Read observat per l'instrument espectrògraf de l'infraroig proper () del telescopi espacial es troba al cinturó principal d'asteroides i mostra un halo de manera periòdica, fet que va portar a crear una categoria nova. Abans d'això, es tenia entès que els cometes residien ali el, més enllà de l'òrbita de, on els seus gels podrien estar preservats a més distància del Sol.El material congelat que es vaporitza a mesura que els cometes s'acosten al Sol és el que dona a aquests objectes la seva coma i la seva cua flotant característiques, diferenciant-los dels asteroides. Els científics han especulat durant molt de temps que el gel d'aigua podria conservar-se al cinturó d'asteroides més càlid, dins de l'òrbita de Júpiter, però, fins a l'arribada del telescopi Webb.

