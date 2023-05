Quines són les principals produccions catalanes a Cannes?

que arrenca aquest dimarts,escollides en diferents seccions ia la trobada professional, en el mateix marc del festival francès. A més, enguany Espanya és el país convidat i en aquest context, s’organitzaran diverses activitats d’indústria, conferències i presentacions sobre temes com incentius fiscals o distribució, i diverses activitats de networking., en el gran festival europeu de cinema que enguany se celebra des d'aquest dimarts i fins al 27 de maig a la ciutat francesa. A més de les onze produccions que participaran en el marc del festival, a Cannes hi aterrarà una delegació de més de setanta empreses que participaran en les diferents activitats del mercat.L'actriu i directoraparticipa en la Quinzena de Cineastes amb el seu segon film, coescrit amb. A la mateixa secció s'estrena, una coproducció catalana que és l'òpera prima del director vietnamita. I alshi competeix el nou film de(director de films com Blancaneus), amb l'animació catalana. El curtmetratge català també desembarca amb, d'Anna Llargués, i la coproducció 'La veritable història de la baralla'.Les entitatashan organitzat una trobada de co-producció amb països nòrdics per incentivar les relacions entre empreses entre Catalunya i aquests territoris, així com per atraure rodatges i impulsar el talent creatiu i tècnic.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola