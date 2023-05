L'Estat flexibilitzarà les condicions de jubilació anticipada dels treballadors amb discapacitat

Crítica a l'ús d'ETA per part del PP

Nova bateria d'anuncis deen plena campanya electoral de les municipals . El president del govern espanyol ha anunciat que ele demà dimarts aprovarà la flexibilització de les condicions perquè treballadors amb discapacitat d'almenys el 45% es jubilin anticipadament. L'executiu espanyol reduirà de 15 a 5 anys el període obligatori de cotització amb la discapacitat per poder-ho sol·licitar.A més, també es permetrà a aquestes personesper acreditar el 45% de. Fins ara s'havia d'acreditar amb una única patologia. En un acte electoral a Vitòria aquest dilluns a la tarda, Sánchez ha defensat que d'aquesta manera el govern espanyol "està seguint una de les recomanacions del".Sánchez ha fet un segon anunci relacionat amb l'eliminació deque pateixen persones que han tingut. El president del govern espanyol ha explicat que s'eliminarà l'obligació de renovar elcada tres anys, en lloc de cada deu anys. "Avui puc anunciar que eliminarem aquesta discriminació dels tres anys per als expacients de càncer. Això és la política útil", ha dit.A partir d'ara, els expacients de càncer podran renovar el carnet amb la mateixa freqüència que la resta de ciutadans. Sánchez ha explicat que aquesta mesura no ha de passar peli que serà una realitat aquesta mateixa setmana. D'altra banda, el cap de l'executiu ha concretat que la garantia del dret a l'oblit oncològic que va anunciar dissabte es farà a través d'una esmena d'una norma en tramitació al. El cap de l'executiu ha reivindicat que elestà fent en campanya el mateix que ha fet els últims cinc anys, que és "protegir a la ciutadania i fer avenços socials".Sánchez ha criticat que elestigui utilitzant com a argument la banda terrorista. "Cada cop que la dreta no ha tingut res a oferir a Espanya, fa servir el mateix argument que és el d'ETA. No fallen", ha dit. El cap de l'executiu ha argumentat que "la democràcia va derrotar ETA fa 12 anys" quan governava el PSOE.

