Està de baixa des del 2008... i denuncia l'empresa per no apujar-li el sou

N'hi ha que s'ho saben muntar molt bé per no treballar, però hi ha persones que es passen el joc. Un exemple és el d', un britànic que està de baixa des del setembre de 2008 de la seva empresa, el gegant tecnològic, i que ara ha portat als tribunals per no apujar-li elTal com explica el diari The Telegraph, Clifford va demanar el 2013 que IBM li apugés el sou. L'empresa va oferir-li incorporar-lo al, que inclou el compromís de no acomiadar-lo, però també implicava que no tingués l'obligació de treballar. A més, se li van pagar prop de 10.000 euros com a vacances retribuïdes i se li va demanar que no es tornés a queixar.Aquest mateix pla recull que els treballadors amb una discapacitat poden rebre el 75% del seu salari fins que es jubilin o morin. Això, en el cas de Clifford, implicava rebre un. Però sembla que això no és suficient per a l'home, que ara demanda l'empresa per presumpta discriminació laboral. Segons el denunciant, "per sempre fa que no es pugui garantir que no calgui treballar".

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola