A Peralada, 26 dotacions #Bomberscat 3 d'elles aèries #MAER treballem en un incendi a prop del camp de golf. Cremen camps sembrats i rostolls, i bales de palla que fan molt de fum. S'ha protegit una granja i els aeris descarreguen als flancs. Un tractor en treballa la cua pic.twitter.com/uLd4VZhGyY — Bombers (@bomberscat) May 15, 2023

Almenys 26 dotacions detreballen des de dos quarts de sis de la tarda en un incendi de rostolls que crema a. El foc s'ha declarat a prop de les instal·lacions del camp de golf que hi ha a la localitat i avança empès per la tramuntana que bufa a la zona. Els Bombers concentren els seus esforços en el flanc esquerre que és el que presenta flama activa, mentre que el dret ja no corre.Els efectius del cos han hagut de protegir una granja de porcs propera, com a mesura de prevenció. Elavança en direcció contrària al golf i al poble i crema especialment marges, camps de. Fins al lloc hi ha dotacions terrestres i també diversos mitjans aeris que remullen la zona.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola