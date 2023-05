L'OMS alerta del consum d'edulcorants: poden comportar riscos per a la salut

Elsa llarg termini i poden augmentar eld'algunes, així que es desaconsella que es prenguin amb l'objectiu de controlar el pes. Així ho ha conclòs l'(OMS) en la seva nova guia sobre "Ús d'edulcorants diferents del sucre" publicada aquest dilluns.La recomanació, assenyala el document de 90 pàgines, és vàlida per a totes les persones excepte aquelles que estan diagnosticades de diabetis, en què els edulcorants poden facilitar el control del nivell de sucre en sang.La norma es refereix a, tant artificials com naturals, i als que es venen pero els que es troben en. Contràriament, no s'aplica als edulcorants que es troben en medicaments o productes d'higiene personal, com pasta de dents o cremes per a la pell.són concretament els edulcorants que desaconsella l'OMS? A l'hora de controlar pes, l'organisme mundial fa referència explícitament a lai els seus. D'altra banda, la recomanació no fa referència als edulcorants que siguin sucres o derivats, com els poliols (alcohols derivats de sucres com el manitol o el glucitol)."Les persones han de considerar altres formes de reduir el consum de sucres lliures, com", declara en un comunicat Francesco Branca, director de Nutrició i Seguretat Alimentària de l'OMS. "Els edulcorantsLes persones haurien de reduir els sabors dolços de la dieta, començant en edats joves per millorar la salut", conclou.

