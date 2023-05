Pont Aeri estudia denunciar la guanyadora d'Eurovisió per plagi de «Flying free»

Pels qui desconeixien la cançó amb quèes presentava al festival d'de 2023 celebrat aquest dissabte,, només van caldre quatre acords per adonar-se que els sonava familiar. Els que ja la coneixien, sabien que arribava al certamen sota sospites de plagi. Aquest dilluns, però, els discjòqueis integrants de, han anunciat a El Matí de Catalunya Ràdio que estudien la possibilitat de denunciar Loreen per haver copiat el seu èxit discotequer dels anys 90Les accions legals arribaran si els músics s'asseguren que el plagi existeix. Si bé, altres artistes podrien emprendre el mateix camí, ja que el tema Tattoo també consta de diversos fragments que recorden a altres cançons, com, d'; i, d'; a banda d'de la mateixa Loreen.El qüestionament de la cançó guanyadora d'Eurovisió ve de lluny i la cantant ja s'ha referit en diverses ocasions a les acusacions de plagi. D'una banda, va assegurar que desconeixia l'existència de Flying free, mentre que en una entrevista a Rac1 va justificar que "".

