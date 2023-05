Dimarts amb temps inestable: núvols a tot el país i vent a nord i sud

Pluges al Pirineu i vent a nord i sud

A banda, la resta de la setmana pinta en general inestable, especialment a partir de divendres. Caldrà estar pendents de les pròximes actualitzacions.



T'ho expliquem 📽👇https://t.co/OtsTFD8w9M — Meteocat (@meteocat) May 15, 2023

Els dies de pluja donaran una treva relativa aquest dimarts a bona part de Catalunya, però caldrà estar atents a un temps inestable. Això és el que preveu el(Meteocat), que preveu un dia ennuvolat especialment durant el matí i més assolellat de cara a la tarda. En paral·lel, també s'ha activat l'alerta de perill pera partir de la tarda i fins passada la matinada a l'i alPel que fa a les temperatures, elindica que a Barcelona es registraran 13 graus durant la primera meitat del dia, que s'enfilaran fins al 22 a la tarda. A Girona les temperatures cauran fins als nou graus al matí i arribarà als 23 a la tarda. A Lleida , es registraran 10 graus a primera hora i 25 després de dinar, mentre que a Tarragona , el mercuri s'elevarà des dels 12 graus matinals fins als 24.Malgrat que els ruixats no seran de gran importància, poden caure quatre gotes principalment ali de cara al vespre. Pel que fa al vent, destaquen possibles ratxes superiors als 70 km/h a lesdei a. Precisament en aquesta última zona també hi ha activat un avís de perill per estat de la, ambque poden superar els 2,5 metres d'altura.

