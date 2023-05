Més veïns amenaçats d'expulsió per nous pisos turístics: llogaters del Poble-sec s'uneixen per frenar-ho

Burofax perquè marxin aquest mateix mes

Més enllà dels pisos turístics: l'amenaça del lloguer de temporada

El reguitzell de propietaris de pisos que han recorregut als jutjats per saltar-se la suspensió dei els han donat la raó segueix colpejant veïns que viuen de lloguer. El primer cas va ser el del carrer Tarragona, on es van voler transformar 120 pisos. Allà, l'Ajuntament de Barcelona va reaccionar anunciant que almenys anul·laria 77 llicències aconseguides mitjançant una escletxa de la llei catalana . Després, es va saber que almenys. Una decisió judicial ferma tenia com a protagonista la finca del número dos de la plaça de Santa Madrona, al barri del Poble-sec.Ara, els veïns d'aquest edifici han fet un pas endavant i han denunciat la cruïlla en què es troben: una situació de lloguer particular,i una voluntat d'organitzar-se per fer pressió entre les famílies afectades.Els veïns afectats són persones com la Rosa i la Lucía. El marit de la primera, quan va els seus pares hi van arribar. Ara té 72 anys i discapacitat., resumeix la Rosa. Segons ha anunciat el Sindicat de Barri del Poble-sec, l'empresa propietària és Masamijomi Immobles, que tindria "més de 300 pisos" a l'àrea metropolitana. Hauria adquirit l'edifici singular de la plaça de Santa Madrona l'any 2014. Aquest diari hi ha intentat contactar sense èxit.Segons expliquen veïnes com la Lucía, que viu amb la seva parella i un menor escolaritzat al barri, s'han trobat. Aquesta realitat els colpeja de ple perquè alguns d'aquests inquilins acaben de descobrir que tenen un contracte de lloguer que es renoven cada mes, i no anualment com tenien entès. Aquest mecanisme ha fet que alguns habitants de l'edifici hagin marxat. D'altres, en canvi, s'han quedat. Després d'assessorar-se amb el, de fet, han reclamat, contemplada en el paquet de mesures socials del desembre passat per part del govern espanyol.En aquesta situació es troben cinc pisos, asseguren els afectats d'una finca amb onze immobles. Altres habitatges ja han quedat buits o tenen llogaters amb un contracte de més durada. També són, si bé hi ha "dues o tres més" que estarien acabant-se d'aclarir als jutjats, avisa el Sergi, del Sindicat de Barri del Poble-sec.Una de les claus és que amb els sis mesos de pròrroga reclamats, els veïns podrien aconseguir una comodí de temps que és clau. L'eina anunciada per l'Ajuntament per deixar sense efecte llicències turístiques es basa en un principi clar: si passen tres mesos des que es té el permís per fer allotjament turístic i el pis encara no s'ha dedicat a acollir turistes, es pot revocar la llicència per considerar que no s'està donant l'activitat econòmica contemplada. La tinent d'alcaldia d'Urbanisme, Janet Sanz, ja ha deixat clar que si segueixen al governen els casos que la llei ho permeti. També ha expressat que ja es van trobar amb els veïns la setmana passada. Alhora, ha recordat que els comuns han demanat un canvi de llei al Parlament per poder anar més enllà i poder fer retirades de llicències massives.El problema per als veïns del Poble-sec, però, és que no s'han d'enfrontar només a l'amenaça de convertir els seus pisos en un habitatge turístic. També tenen constància que aquesta mateixa propietat s'està dedicant a ferals blocs de la seva propietat. És a dir, que ja no fan contractes de lloguer de set anys, estables. Per contra, es dediquen a fer acords d': el que s'anomenen lloguers de temporada. Una via que està en ple auge els darrers anys, que implica molts més ingressos per als propietaris i que retalla els drets dels inquilins. A més, tal com explicavarecentment, suposen un cau de vulneracions de drets que no se sancionen Aquesta pràctica és totalment legal, si bé només s'hauria de restringir a uns supòsits: estudiants de pas, treballadors per mesos o persones que estan seguint un tractament específic a la ciutat. A la pràctica, però, això pot casar també perfectament ambque vinguin per la, o per la proximitat de l'estadi de Montjuïc durant l'època en què el Barça el tingui com a seu habitual de joc o la transformació recent del recinte adjacent a les Tres Xemeneies del Paral·lel , que el govern municipal acaba de pactar amb el fons Conren Tramway.Tot plegat porta els veïns a unir-se per fer pressió i demanar, d'entrada, un "espai de negociació" amb l'empresa. També reclamen que. Aquest supòsit està sobre la taula de l'Ajuntament de Barcelona, almenys pel que fa a les restricció de l'activitat en alguns punts. Tal com va explicar la mateixa Janet Sanz en una entrevista amb aquest diari , el consistori hauria demanat a la Generalitat -que és qui en té les competències- que habiliti els municipis per. De moment, però, no hi ha cap garantia que això es produeixi. Formacions com ERC ja van intentar incloure limitacions al lloguer de temporada a la llei d'habitatge estatal i no es va aconseguir, per les reticències del PSOE. Entremig de l'estira-i-arronsa polític, uns veïns del Poble-sec intenten quedar-se a casa seva.

