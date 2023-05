«Barcelona és una cort de porcs i rates»: el debat de Betevé, en 10 frases

El debat ded'aquest dilluns és el primer televisiu que se celebra des de l'inici de la campanya electoral per aquestes eleccions municipals a. Elsamb representació actual a l'han abordat qüestions que han marcat l'agenda política aquests darrers quatre anys, distribuïdes enprincipals basats en les preocupacions ciutadanes recollides en el baròmetre municipal. Els retrets que més han encès el debat han estat entre els dos candidats que han governat junts en l'últim mandat i part de l'anterior: Ada Colau i Jaume Collboni, mentre que els partits de la dreta espanyola han pronunciat les frases més anecdòtiques.Com ja s'ha dibuixat al llarg de la precampanya, la continuïtat de la líder de BComú al capdavant de l'Ajuntament és al centre, i per això també els retrets s'han focalitzat principalment contra Colau. La tendència de lesque radiografien la batalla a la capital catalana indiquen que l'actual alcaldessa està ben situada, però també tenen opcions de guanyar Collboni i el candidat de Junts, Xavier Trias. Aquest últim ha frenat també les aspiracions del republicà Ernest Maragall, guanyador el 2019, i que ara se situa en la quarta posició. Aquestes han estat algunes de les frases que han focalitzat el debat.Ernest Maragall (ERC) a Collboni: "Faré un govern en què no hi sigui el PSC"Ada Colau (BComú) a Collboni: "No em queda clar si parla com a membre de Govern o com a candidat. Totes les transformacions com l'impuls de les superilles les hem aprovat junts".Jaume Collboni (PSC) a Colau: "Qui t’ha vist i qui et veu, donant suport al MWC quan hi estava en contra. És gràcies al PSC que el teixit econòmic creu que la ciutat té futur"Xavier Trias (Junts) a Colau: "D'on va treure els diners per l'habitatge? D'on? Vaig deixar-li 234 milions perquè se'ls gastés"Anna Grau (Cs): "Barcelona és una cort de porcs i rates. I pretendre culpar a la gent i que netegi ella ja és tenir barra"Dani Sirera (PP) a Colau: "No respectaré la llista més votada i faré el que calgui perquè Colau no sigui alcaldessa"Eva Parera (Valents) a Colau: "Sou comunistes. No vull viure a Veneçuela, vull viure en economia de mercat"Ada Colau (BComú) a Collboni: "Ha dimitit per criticar-me. Ara ve a atribuir-se el que li convé"Jaume Collboni (PSC): "S'ha de combatre el CO2 i les emissions. No el cotxe privat"Xavier Trias (Junts) a Colau: "Vostè explica coses que no són veritat"

