Una dona ressuscita mentre el fill plorava la seva mort a Galícia

Hi ha vegades en què un diagnòstic erroni dels serveis mèdics pot ser una bona notícia. És el cas d'una, que va despertar mentre el seu fill plorava la seva mort al costat del llit, segons ha explicat aquest a La Voz de Galicia.de l'anciana, que no tenia constants vitals i estava "molt freda" i "de color blanc com la neu". Si bé, es tractava d'unaLa protagonista estava esmorzant a casa quan va començar a sentir malestar. Va començar a suar, a empal·lidir i a marejar-se. Es trobava amb la família, que va pitjar eli, en arribar els serveis d'emergències, només van poder certificar la defunció. Aleshores, els van oferir portar-la a l'hospital, però el fill va demanar que la deixessin al llit i gestionar ell mateix els tràmits amb la funerària.Si bé, no seria necessari. Abans de trucar, es va apropar a l'habitació i va esclatar a plorar davant el cadàver de la seva mare. Mentre ho feia, i davant la seva sorpresa,, a respirar i a reaccionar, i ja de camí a l'hospital, va ser capaç de parlar. Havia patit una síncope i es va poder recuperar sense seqüeles.

