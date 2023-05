Mor un home al País Valencià en caure d'un balcó on troben un llençol lligat

Tragèdia en estranyes circumstàncies al. Un home de 77 anys ha mort aquest dilluns al municipi deen caure des d'und'un quart pis i on penjava unlligat a la barana. La principal hipòtesi, segons explica Las Provincias, és que l'ancià hauria intentat baixar al carrer deixant-se anar a través de les teles.Un cop s'ha informat dels fets, aquest mateix matí al voltant de les 7.30 hores, elss'han dirigit al lloc, donant l'home per mort minuts després. Tal com detalla el mateix mitjà, la víctima patia dei unaque no ha estat especificada. En tot cas, els investigadors apunten a uni no a un suïcidi.

