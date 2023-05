​Pasta de blat amb menys gluten? Sí, és possible i s'elabora al Pallars

Iban Campos mostra un sarpar de blat forment i un altre de pasta elaborada. Foto: ACN / M. Lluvich

Elés una varietat antiga que fa uns anys es va recuperar al Lluçanès per fer-ne pa, però també es pot consumir d'altres maneres, com el blat escairat o fer-ne cervesa. Ara, l', un jove de(Pallars Jussà), conrea aquest cereal per fer-ne. Del blat que va obtenir la temporada anterior, uns 3.500 quilos, n'acabarà elaborant uns 2.400 de pasta.són algunes de les varietats que elabora amb la farina resultant d'aquest cereal que es caracteritza pel seu. Aquest jove pallarès ha dit que no coneix cap altre obrador que faci pasta amb blat forment i ha detallat que el seu pròxim repte és fer galets amb aquesta varietat antiga de blat.Iban Campos sembra el blat forment a les, el recull i el porta a la farinera per transformar-lo en. De la farina resultant en fa la pasta, que ell mateix comercialitza en fires i mercats o en algun comerç del. D'aquesta manera tanca tot el cercle de la producció. L'elaboració de la pasta la va fent setmanalment en funció de les demandes del mercat.Per Campos, tornar a conrear blat forment ha estat comi fer el que ja es feia antigament al Pallars. Però eld'aquesta varietat de cereal va ser el que va fer decantar el jove emprenedor per sembrar blat forment amb l'objectiu final de fer-ne pasta: una varietat deIban Campos ha explicat que ha pogut sembrar aquesta varietat a Talarn gràcies a la tasca feta per productors del Lluçanès. Alguns agricultors de lali van adquirir llavor per plantar-ne, però reconeix que són molt pocs els que planten aquesta varietat antiga a Catalunya. Aquest projecte personal ha obtingut el premi Jove Emprenedor del 2022 que atorga el

