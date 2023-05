Aragonès i l'abat de Montserrat, una trobada amb vuit mesos de cuina

Un president "no creient"

Molts ateus, si d’una església hem de ser, seria la de Pere Casaldàliga: “Jo moriré dempeus igual que els arbres”.



Gràcies per una vida dedicada a la llibertat dels més oprimits. https://t.co/psji3LpErC — Pere Aragonès i Garcia 🎗 (@perearagones) August 8, 2020

Queden lluny aquells temps en què uns mesos després de prendre possessió, el president de la Generalitat feia una visita oficial al monestir de Montserrat. Així ho va fer. I, que va visitar l'abadia el juny del 1980, tres mesos després de la seva sorprenent victòria a les primeres eleccions catalanes després de la Guerra Civil. Segons ha pogut saber, l'abat de Montserrat,, i el president de la Generalitat,, es reuniran la setmana que ve. Des des'ha explicat aque la trobada està fixada a l'i fonts coneixedores de l'abadia ho confirmen també. No ha estat fàcil. La trobada s'ha estat cuinant durant vuit mesos.Les mateixes fonts consultades asseguren que la relació entre l'abadia i el Govern és. Manel Gasch va ser elegit abat de Montserrat per la comunitat benedictina el setembre del 2021. Des d'aleshores, el religiós i el president de la Generalitat s'han trobat en alguns actes. Va ser així amb motiu de ladesprés de la seva elecció, en la reunió del Patronat de la Muntanya de Montserrat el setembre passat, i durant elel març passat. Però a l'abadia han estat temps esperant una reunió formal que s'ha anat demorant.El 2025. Montserrat celebra el seu, un esdeveniment sobre el qual ja s'està treballant des de fa temps i que tindrà una gran transcendència institucional, religiosa i cultural. La Fundació Montserrat 2025, que presideix l'abat, ja està duent una activitat intensa. Es preveu que el nombre de visitants a la muntanya s'incrementi. Ja va ser de prop del'any anterior a la pandèmia, amb tot el que implica de millora de les infraestructures i serveis d'acollida.Manel Gasch ha iniciat el seu mandat amb un perfil mediàtic baix però amb una intensa activitat de contactes i trobades discretes. Ha protagonitzat pocs actes públics, entre ells la seva intervenció davant de fòrums empresarials, com el Cercle d'Economia . Però molta gent ha pujat al monestir, incloses moltes figures de la societat civil i la classe política. Des de l'entorn de Montserrat se subratlla la proximitat d'Oriol Junqueras a la comunitat benedictina.La relació de Junqueras no només amb Montserrat sinó amb l'Església com a institució és molt bona i la fe practicant del líder d'ERC és coneguda. El cas d'Aragonès és diferent. Persones del món eclesiàstic català subratllen que el president. De fet, és possible que sigui el primer president que expressa en públic el seu ateisme. Sent vicepresident, amb motiu d la mort del bisbe Pere Casaldàliga el 2020, Aragonès va assenyalar: "Molts ateus, si d'alguna Església hem de ser, és la de Casaldàliga".Fonts diverses properes a Montserrat subratllen que "no hi ha problemes amb ERC i la relació de l'abat amb el president Aragonès és força cordial", s'assegura. Però les agendes no han estat fàcils encaixar, fet que ha causat "sorpresa" en sectors de la comunitat. Algunes fonts també apunten que a l'abadia va incomodar que el març passat el parc natural de Montserrat fos l'únic afectat per la fase 3 del Pla Alpha, amb el que implica de restriccions d'accés.El 29 d'abril passat, l'expresident nord-americà Barack Obama va visitar el monestir acompanyat de la seva dona Michelle i el matrimoni Spielberg. Les imatges van generar un fort impacte. Per alguns, però, la fotografia d'un Obama saludant de manera emfàtica l'abat contrastava amb les dificultats per tancar l'agenda amb Palau. En tot cas, els problemes de "fredor" produïts

