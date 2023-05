Ayuso se suma a Vox i demana la il·legalització de Bildu

Ayuso califica a Bildu de "anomalía democrática" https://t.co/MVStVpG0nG pic.twitter.com/kNcbHW6jRD — Europa Press TV (@europapress_tv) May 15, 2023

Les respostes de les formacions

Contundents declaracions de la presidenta de la Comunitat de Madrid,, sobre la formació. En declaracions als mitjans, la presidenta del PP madrileny haperquè considera, sota el seu criteri, que "no compleix la llei de partits" i els qualifica, ha declarat Ayuso a les portes del Palau de Cibeles, a la zona cèntrica de la capital espanyola.La presidenta madrilenya ha carregat amb duresa contra Bildu,per demanar la il·legalització de la formació., però crec que no hauria d'estar mai [Bildu] a cap parlament, a cap ajuntament, a cap institució ningú que pertanyi a l'entorn polític d'una banda terrorista", ha declarat als periodistes en arribar al recinte on s'han entregat les medalles de la ciutat pel seu patró, Sant Isidre.Ayuso, a més, va més enllà: "Sense cap mena de dubtesobre el fet que es puguin presentar i cal tornar a plantejar-se fins i tot la seva possible legalització, per descomptat", ha remarcat.La presidenta madrilenya ha reblat que li sembla "immoral i impropi d'una democràcia" com l'espanyola les candidatures de Bildu i el fet que aquesta formació política "pugui estar representada a les institucions".El lehendakari,, va demanar a Bildu que assumeixi "sense victimisme" la crítica ètica i política que està rebent per la seva decisió d'incloure 44 exmilitants d'ETA a les seves llistes electorals per a les eleccions municipals i forals del 28 de maig, set d'ells condemnats amb delictes de sang. En un acte electoral celebrat aquest diumenge a Arrasate, Urkullu ha assegurat que "no n'hi ha prou amb vestir-se de blanc, el compromís amb les víctimes i la convivència ha de ser profund i sincer, i les víctimes i la societat basca mereixen tota la solidaritat i el respecte".Les crítiques més ferotges, però, han arribat des del PP. El president de la formació,ha demanat aquest dilluns a Bilbao al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que "trenqui de manera clara i de forma solemne i pública" amb Bildu, i insti a la Fiscalia de l'Estat a impedir els 44 candidats assenyalats puguin concórrer a llistes electorals.La vicepresidenta segona del govern espanyol,ha assegurat aquest mateix que “cal respectar el patiment de les víctimes” de la banda terrorista, intentant esquivar respondre de manera clara sobre la seva posició i la de Sumar al voltant dels 44 candidats de Bildu. Díaz ha apuntat que tampoc "es pot instrumentalitzar el dolor" de les persones afectades per les accions de la banda terrorista.

