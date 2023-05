Bany de masses del Barça: campions i campiones celebren la Lliga amb 76.000 persones

🔵🔴 Barcelona és una autèntica festa per celebrar les lligues del Barça



Informa @joguzga https://t.co/zDW3ty15z5 pic.twitter.com/NzVZnXCPXK — NacióDigital (@naciodigital) May 15, 2023

🔵🔴 Els jugadors del Barça reben l’escalf de l’afició pels carrers de Barcelona



Informa @joguzga https://t.co/6tvd8NYqwX pic.twitter.com/G15k1Q6psC — NacióDigital (@naciodigital) May 15, 2023

Araujo y Gavi ❤pic.twitter.com/2h8XFVxw6J — Info Blaugrana (@10InfoBlaugrana) May 14, 2023

Els capitans, acompanyats de Pedri, Aitana Bonmatí, Gavi, Mapi León, Robert Lewandowski, Rolfö i companyia, han lluït durant la tarda d'aquest dilluns els títols demasculina i femenina amb una rua multitudinària pels carrers de Barcelona. Des del Camp Nou i amb destinació cap a l'Arc de Triomf, les estrelles blaugranes han compartit els èxits domèstics amb l'afició, l'endemà que els decertifiquessin el campionat a l'RCDE Stadium Al voltant de les, els tres autobusos del Barça, inclosa la "", han fet el primer intent d'iniciar la marxa, davant l'expectació de l'allau d'aficionats que envoltaven el Camp Nou. Era un dia gran. La fila de vehicles ha avançat per la Travessera de les Corts, el carrer Numància, Pelai i Fontanella, fins a arribar a Trafalgar, a l'Arc de Triomf.El furor ha anat creixent quan els jugadors del primer equip cridaven alhora dels aficionats "Ser del Barça és, el millor que hi ha", entre altres càntics. També s’han sentit els desitjos d'alguns amb crits d'"" o el caliu cap al central Ronald Araújo amb "". Per altra banda, Alèxia Putellas ha esperonat l’afició blaugrana de cara a la final de la Champions: “Ens queda Eindhoven, us esperem allà” ha dit la capitana en declaracions sota la imatge deTot, amb la invasió del camp i els posteriors incidents amb els Mossos d'Esquadra dels ultres de l'Espanyol , que es van llançar a perseguir els jugadors que tot just celebraven amb una rotllana al cercle central. Algun sector de l’afició blaugrana no s’ha abstingut de cridar "a segona, a segona". També han botat al ritme de "boti, boti, boti, madridista qui no boti", un clàssic dins d'aquests tipus d'esdeveniments culers i enmig d'una gran tensió amb el club blanc arran deli les acusacions creuades de ser un clubLa festivitat ha culminat amb l'arribada de les estrelles a Arc de Triomf. Segons la Guàrdia Urbana,han aturat Barcelona per unes horesper rebreels jugadors i jugadores. Els més veterans asseguren que feia temps que no se celebrava un títol amb tanta alegria en anys. "No sé si és perquè celebrem dues lligues o pel mal moment del club, però" ha comentat el Josep, soci del Barça des de fa més de quatre dècades.Per a molts jugadors del Barça, la rua ha estat la continuació a la festa que es va iniciar aquest diumenge a altes hores de la nit amb la victòria al camp de l'Espanyol. Com és habitual, part del planter no va desaprofitar l'ocasió per sortir de festa amb els seus companys per Barcelona. Un festival que ha deixat grans anècdotes i moments còmics, ja amb els jugadors destensats, com l'd'ahir de

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola