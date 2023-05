La cultura diplomàtica de Jaume Collboni

Llibre

La revancha de los poderosos, Moisés Naïm. És un assaig sobre l’ús del poder en ple segle XXI. Per entendre com s’obté, quin ús se’n fa, com se n’abusa i com es perd. A tots ens agrada llegir per formar-nos, per aprendre i per ampliar el coneixement en el nostre àmbit de feina, però no deixa de sorprendre’m que sigui habitual que els polítics escullin aquesta mena d’assajos com a llibre de capçalera. M’agradaria saber amb quines ficcions frisen els candidats a l’alcaldia.

«La revancha de los poderosos», de Moises Naïm Foto: Penguin Libros

Un llibre, per a Jaume Collboni:, Moisés Naïm. És un assaig sobre l’ús del poder en ple segle XXI. Per entendre com s’obté, quin ús se’n fa, com se n’abusa i com es perd. A tots ens agrada llegir per formar-nos, per aprendre i per ampliar el coneixement en el nostre àmbit de feina, però no deixa de sorprendre’m que sigui habitual que els polítics escullin aquesta mena d’assajos com a llibre de capçalera. M’agradaria saber amb quines ficcions frisen els candidats a l’alcaldia.

Sèrie







Cançó

Una cançó: Gracias a la vida de Mercedes Sosa. Quina delícia. No esperava trobar entre aquesta selecció una mica de folk argentí de nueva canción. Probablement, un nom, el de La Negra, que molts barcelonins joves hauran conegut després del Sana Sana de Nathy Peluso, però que sens dubte servirà a Collboni per posar-se a la butxaca a tota la comunitat argentina que campa per la ciutat.







Pel·lícula

As Bestas, de Rodrigo Sorogoyen. Segons Collboni: "Un thriller intens que demostra el gran cinema que es fa a Espanya". De totes les virtuts que es poden destacar d’As Bestas, que en són moltíssimes perquè mare meva quina pel·lícula, que destaqui la qualitat del cinema espanyol demostra que el marc mental de l’alcaldable del PSC és un de molt concret.





Una pel·lícula:, de Rodrigo Sorogoyen. Segons Collboni: "Un thriller intens que demostra el gran cinema que es fa a Espanya". De totes les virtuts que es poden destacar d’As Bestas, que en són moltíssimes perquè mare meva quina pel·lícula, que destaqui la qualitat del cinema espanyol demostra que el marc mental de l’alcaldable del PSC és un de molt concret.

Bar

Un bar de Barcelona: La Esquinica de Nou Barris, o, com diu ell mateix: “Qualsevol altre bar dels de tota la vida on fer unes bones tapes”. Tots els alcaldables, els d’enguany, però també els d’altres eleccions, tenen una fixació curiosa amb Nou Barris. Sembla que allunyar-se del centre els ajudi a posicionar-se millor. I potser sí, no ho sé. Però si una cosa és segura és que aquell qui té un bar “de tota la vida” de confiança no el canviaria per “qualsevol altre”.





, candidat a l’alcaldia de Barcelona del Partit Socialista de Catalunya, sembla que sap perfectament el que es fa quan escull totes i cadascuna de les opcions d’oci que li demanem des de Nació. Amb cadascuna d’elles, s’assegura la simpatia d’un col·lectiu determinat. Veurem una clicada d’ullet als socialistes de tota la vida, a aquells que gaudeixen d’una bona història encara que no sigui local, a la gent més jove de la ciutat, als nouvinguts i als que hi són des de tota la vida.Una sèrie:, una sèrie que es pot veure a Netflix o, més ben dit, que es podia veure a Netflix a finals del 2018, que és quan aquesta plataforma encara estava de moda. Ara tot el que és bo passa per HBO i Filmin. Molt poques sèries ha d'haber vist Collboni perquè si se n'ha de quedar amb una, aquesta sigui You. Quina cosa més dolenta, per l'amor de Déu. Que no sigui que -com va dir aquell- no trobes a faltar productes com You, trobes a faltar el teu 2019.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola