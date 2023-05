Detingut un home a Manresa acusat de matar la seva parella embarassada

Possible nou cas de violència masclista a Catalunya. Els Mossos d'Esquadra han detingut el matí d'aquest dilluns un home com a presumpte autor de la mort de la seva parella sentimental embarassada a Manresa. Els fets, però, es remunten al passat 6 de maig al carrer Gaudí de la capital del Bages.



La víctima, de 31 anys, esperava un fill i, en un inici, la policia catalana va descartar que hagués estat assassinada per la manca d'inicis de criminalitat. Si bé, ara el detingut haurà de passar a disposició del jutge en les pròximes hores. La investigació continua oberta i no ha transcendit si el detingut té antecedents, ja que el jutge ha decretat el secret de sumari.