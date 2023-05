08:00 Sisè dia de la campanya electoral



Bona dia! Arrenquem el directe del dimarts 17 de maig des del qual Nació informarà de tot allò relacionat amb les eleccions municipals del 28-M.



Us deixem l'enllaç del directe d'ahir 16 de maig perquè no us perdeu cap detall del la cursa cap a les eleccions municipals.

. En aquest directe de Nació del, podreu seguir el minut a minut dels actes que faran els partits, amb periodistes repartits per les caravanes electorals i pendents de les principals novetats. Amb atenció especial a la batalla de Barcelona, epicentre de la pugna entre partits, però amb totes les antenes possibles al territori perquè no s'escapi cap detall d'unes eleccions en què les formacions es juguen l'hegemonia local per als propers quatre anys.Manteniu-vos informats sobre l'

