Vídeos | Així va ser la celebració del Barça després de guanyar la Lliga

📸 Així va ser la invasió de camp dels aficionats de l'Espanyol: crits de "A por ellos!" des de les graderies i els equips de seguretat desbordatshttps://t.co/u9klJPeEd8 pic.twitter.com/5AaUPihzNz — NacióDigital (@naciodigital) May 15, 2023

Laporta, desatado en vestuarios 🍾 pic.twitter.com/j9LFDlWStA — Toni Juanmartí (@tjuanmarti) May 14, 2023

Joan Laporta abandona la cena de celebración del título de Liga. Ataviado con el lema “La lliga és nostra, el futur també”, se despidió apostillando un mensaje: “Visca el Barça. Campions!!!”. @sport pic.twitter.com/81RgsVIZWb — David Bernabeu Reverter (@DBR8) May 15, 2023

Celebration outside Barca Sports City 💙❤️ pic.twitter.com/Lr1TXCxucR — BarçaVerse (@_BarcaVerse_) May 14, 2023

Incidents a banda, la nit d'aquest diumenge ha estat una. Després de quatre anys sense aconseguir el títol de lliga, el Barça va tornar a erigir-se en el millor equip del campionat estatal amb una solvència poques vegades exhibida. Un assoliment que els jugadors van celebrar amb la tradicional rotllana al centre del camp del, just abans que els radicals de l'Espanyol, que va veure molt reduïdes les seves opcions de permanència a la primera divisió, envaïssin el terreny de joc Si bé, una vegada amb la seguretat dels vestidors, fins i tot Joan Laporta va baixar per unir-se a la festa de l'equip. Una imatge que resulta familiar per als aficionats culers, amb el seu president ruixat i saltant amb els jugadors. Però això no va ser tot i la celebració es va traslladar a la font de Canaletes.

