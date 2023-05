No és cap secret que el projecte delsha integrat veus que, en el passat, havien defensat el projecte del. Potser l'exemple més destacat és el de Jordi Martí , que havia estat líder del grup socialista a l'i que, en els dos mandats d'a l'alcaldia, ha exercit primer de gerent i després de tinent d'alcalde. Martí, una figura que coneix la maquinària municipal al detall, s'ha convertit en una peça tan troncal en el projecte deque és elde la llista en aquestes eleccions. Qui també podria haver tingut un paper protagonista en campanya és, exdiputat arrelat a, plataforma lligada a la figura de. Colau li tenia reservat un lloc destacat a la candidatura d'aquests comicis, però el geògraf i ex-alt càrrec dels governsva declinar l'oferiment, tal com ha pogut confirmaramb diversos fonts coneixedores implicades en la composició de la llista.Nel·lo sempre ha estat disposat a ajudar els comuns, però ha preferit un segon pla: en les eleccions municipals del 2015 ja va firmar una l'alcaldessa -quan Colau es postulava com a aspirant a l'alcaldia en el duel electoral amb- i ha tingut veu en debats sectorials de la formació en els últims vuit anys, a banda d'assumir des del 2016 el rol de president deldel govern municipal. Una matèria que coneix a la perfecció, perquè va ser secretari per a ladel 2003 al 2011 -en els executius de Maragall i-, etapa en la qual es va gestar i desplegar el Pla de barris, una de les propostes estrella del tripartit.Elés una de les veus més autoritzades del país per parlar de planejament urbanístic: va participar en el desplegament de la Barcelona projectada durant el maragallisme -des de l’(1988-1999)- i va ampliar les mateixes idees en la governació del país -primer alcom a(1999-2003) i després assumint responsabilitats a la Generalitat-. No és estrany que Colau l'hagi convocat aquest dilluns en un acte de campanya sobre elper a la capital catalana. El mateix acte en què la cap de llista de Barcelona en Comú ha anunciat 20 nous eixos verds del pla superilla , l'ampliació d'una de les seves polítiques icòniques. Nel·lo s'hi ha prestat, aquest cop davant de les càmeres.De fet, el geògraf ha aplaudit l'aposta per, més enllà de l', les mesures de. "És tota la ciutat que s'ha de millorar. I, en particular, s'han de millorar aquells barris que per raons històriques estan en pitjors condicions", ha afegit als mitjans sobre la iniciativa presentada aquest dimarts per Colau. Nel·lo no s'ha estalviatalliderat pe Barcelona en Comú: "En els darrers vuit anys l'Ajuntament encapçalat per Ada Colau ha desenvolupat un Pla de barris destinat a millorar les condicions dels barris més desafavorits de la ciutat. I ha invertiten espai públic, en equipaments, en salut mental i comunitària, en les escoles.".En la composició de la llista dels comuns, l'alcaldessa va esperar Nel·lo. Hi volia comptar i podria haver estat el fitxatge estrella. Però no es va produir un retorn a primera línia. I els comuns van projectar una candidatura continuista -d'acord amb l'enfocament de projectar l'obra de govern en campanya- amb l'única incorporació destacada de Guille López Ginés , portaveu de la plataforma veïnal l', que ocupa el número 4 de la llista. Per davant de l'activista, només Colau, Martí i Janet Sanz , la tinent d'alcaldia amb més pes polític pel que fa a competències municipals.

