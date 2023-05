La Xina condemna a cadena perpètua un ciutadà estatunidenc acusat d'espionatge

Un tribunal de la Xina ha declarat aquest dilluns culpable d'espionatge al ciutadà estatunidenc John Shing-Wan Leung i l'ha condemnat a cadena perpètua. Així mateix, la justícia xinesa ha ordenat la confiscació de béns personals per valor de 500.000 iuans (66.100 euros), segons ha informat el diari Global Times.



Leung va ser detingut el 15 d'abril de 2021 i, fins ara, no se'n coneixien els motius. Tampoc s'han fet públiques informacions sobre el procediment judicial, ja que la Xina acostuma a tractar els temes de seguretat nacional amb una total confidencialitat. Aquest dilluns, però, el tribunal popular intermedi de Suzhou, a la província de Jiangsu, a l'est del país, ha determinat que l'acusat, resident a Hong Kong, és culpable d'espionatge, per la qual cosa l'ha privat de llibertat i drets polítics per a tota la vida.

Les relacions entre elsi la Xina han empitjorat en els últims mesos, sobretot, després de la visita de polítics estatunidencs a, que van ser contestades amb maniobres militars xineses a la regió. També per l'enderrocament d'un suposatxinès que va sobrevolar territori estatunidenc. Amb tot,viatjarà aquest dimecres aper assistir a la, on el mandatari tractarà amb els seus homòlegs temes com el suport a Ucraïna, el canvi climàtic o la seguretat alimentària.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola