El Govern convoca eleccions a les cambres catalanes per al 20 de setembre

Mètode de votació i reclamacions

Les eleccions a les cambres de comerç catalanes ja tenen data. Seran elvinent per al vot presencial i entre el 15 i el 19 de setembre per al vot remot. Eldesvetlla d'aquesta manera una de les incògnites pendents sobre el procés electoral a les cambres, que s'esperava de fa mesos. Aquesta convocatòria contempla enguany unque oferirà més garanties a l’hora d’identificar les persones electores i evitar un ús fraudulent dels certificats electrònics necessaris per votar. Es tracta d’un sistema de seguretat reforçada que, de fet, desenvolupa el sistema de garanties del nou Decret electoral, aprovat fa pocs dies, pel que fa a preveure mecanismes d’identificació plena de l’electorat. Aquesta normativa inclou, entre d’altres coses, la prohibició expressa de la delegació del vot.La de la Cambra de Barcelona serà l'elecció que centrarà la màxima atenció, ja que ja fa mesos que es produeixen moviments preelectorals, que ara s'acceleraran. L'actual equip de govern, presidit per, es presentarà a la reelecció i ja té engreixada la seva maquinària electoral. El vicepresident Toni Fitó hi jugarà un paper rellevant, com també serà candidat al ple l'expresident com ja vam avançar . D'altra banda, un grup empresarial s'ha estructurat entorn el nom deLa resolució aprovada pel Govern fixa el període entre el 15 i el 19 de setembre per a les votacions per, mentre que estipula que el 20 de setembre aquelles persones que ho prefereixin puguin exercir el seu dret a vot presencialment en els diferents col·legis electorals que cada Cambra hagi disposat (11 en el cas de la de Barcelona, i el col·legi únic corresponent a cadascuna de les demés Cambres de Comerç). També es contempla que les votacions dels candidats a proposta de les organitzacions empresarials, en el cas d’aquelles cambres en les quals es proclami més d’una llista i en el supòsit d’existència de contesa electoral a les eleccions per sufragi dels electors, tindran lloc el dia 24 d’octubre de 2023.La convocatòria també recull els terminis de presentació que tenen les diferents candidatures. Així, tant lesper sufragi com les proposades per les organitzacions empresarials es podran presentarde 2023, ambdós inclosos. En el cas de les empreses de major aportació voluntària, les candidatures es presentaran en els terminis que estableixen els reglaments de règim interior respectius de cada cambra.En aquests comicis els vots es podran emetre. Per a la primera modalitat, els votants hauran d’accedir a la plataforma electrònica de votació a través del web de la Cambra que els correspongui. Aquells que votin en remot hauran de disposar d’un certificat electrònic qualificat de signatura electrònica que els identifiqui com a persones electores, en el cas de persones físiques, o com a representants legals de persones jurídiques. Pel que fa a la segona modalitat, la presencial, els electors podran apropar-se al col·legi que els pertoqui, identificar-se convenientment i votar mitjançant els equips que cada Cambra hagin disposat en els esmentats col·legis.El procés d’identificació es reforçarà en el procés electoral d’enguany amb un. Així, un cop el votant hagi presentat el seu certificat electrònic qualificat, el sistema li demanarà un número de telèfon mòbil per exercir la doble autenticació de la identitat del votant via SMS. Sobre aquest pas, a més, cal afegir que el sistema no permetrà que un mateix número de mòbil s’utilitzi per a completar la identificació de dues persones físiques diferents.Les persones que vulguin presentarvinculades al vot electrònic remot ho podran fer des del dia 15 de setembre fins que es tanquin els col·legis electorals. Pel que fa a les persones que votin presencialment, el dret de reclamació es podrà exercir durant el dia 20 de setembre també fins el tancament de les seus de votació. Aquestes reclamacions poden presentar-se, preferentment, per mitjans electrònics mitjançant el Canal Empresa de la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya, o bé en suport paper a la seu de la Junta Electoral Central en horari d’atenció al públic, o bé davant la Mesa electoral corresponent.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola