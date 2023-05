Laporta, l'endemà del derbi: «Tant de bo hi hagi un Barça-Espanyol la temporada vinent»

La fugida a correcuita dels jugadors del Barça cap als vestidors del RCDE Stadium per la invasió dels radicals de l'durant la tradicional rotllana de celebració del títol de lliga passarà a la història. Ja dona la volta al món i reflecteix les situacions antagòniques que viuen els dos clubs de la ciutat de Barcelona. Si bé,ha volgut treure ferro als incidents l'endemà de tot plegat.El president blaugrana ha assegurat en una entrevista aquest dilluns a El Món a Rac 1 que el tracte amb la directiva perica "va ser molt bona" i ha compartit que els desitja sort per a l'assoliment d'una permanència que es complica setmana rere setmana: "", ha expressat.Laporta també ha estat entrevistat a Els Matins de TV3 l'endemà de guanyar la lliga a Cornellà. El gran tema ha estat, però,, sobre qui ha explicat que s'han enviat missatges recentment i la relació és bona, alhora que ha avisat queper aconseguir el seu retorn al Camp Nou. "Messi estima al Barça eh", ha deixat caure amb relació a una hipotètica baixada del sou de l'argentí. Laporta tampoc s'ha volgut mullar amb la renovació de, que té contracte fins al 2024, i ha justificat de nou que "".D'altra banda, amb la mirada posada ja en la temporada vinent, ha apuntat amb les dues mans Deco com el successor a la direcció esportiva blaugrana. "". Alhora, ha explicat que el portuguès hauria de deixar l'agència de jugadors en la qual treballa, una feina incompatible amb la de director esportiu. Sobre, actual secretari tècnic -número dos d'Alemany-, ha expressat el seu desig que continuï treballant per al Barça, però no ha volgut concretar en quin càrrec.

