El PSC exigeix a la Generalitat un «compromís ferm» en matèria de seguretat a l'Àrea Metropolitana

Més coordinació i sinergies al Besòs

La plaça de l'Església de Sant Adrià de Besòs està plena de cartells del candidat d'ERC i dels balcons pengen un parell d'estelades. L'és un dels objectius d'ERC aquesta campanya, no tant per guanyar-hi, però sí per disputar al PSC el famós cinturó roig. Casualitat o no, els socialistes han triat aquest espai al centre de Sant Adrià per fer una exhibició de vigor metropolità, amb les alcaldesses, de Sant Adrià,, de Santa Coloma de Gramenet,, de Badalona, i, candidat a Montcada i Reixac. Han rebut el suport de Salvador Illa, que ha destacat la feina feta pel PSC en els municipis que governa al Besòs.Una de les demandes que va l'Àrea Metropolitana, i singularment l'àrea del Barcelonès Nord,en matèria de seguretat. L'alcaldessa Cañete ha reclamat col·laboració al Govern en diversos àmbits, com l'habitatge, però ha fet especial èmfasi en la qüestió de la seguretat ciutadana, que és sobretot competència de la Generalitat. L'alcaldable Egea ha reivindicat el model "municipalista" de seguretat del PSC i ha assegurat que és una política pública "primordial". "És un problema enquistat i urgent, sense seguretat no hi ha llibertat", ha apuntat. En concret, els socialistes volen que els Mossos tinguin lesque necessita l'Àrea Metropolitana.Sobre l'àmbit concret de la seguretat ciutadana, l'alcaldessa Parlon ha reivindicat els esforços que han fet els municipis del Besòs per augmentar les plantilles de policia local. "Demanem a Interior els mateixos esforços", ha dit. La batllessa de Santa Coloma, que fa uns dies va protagonitzar una picabaralla amb el, ha lamentat que el conseller "entri en campanya de manera desafortunada", amb comentaris que no són "correctes". "Els Mossos, malgrat tenir plantilles escasses,", ha reconegut Parlon, però ha assegurat que Interior no ha augmentat els agents destinats a Santa Coloma.A tall d'exemple, l'alcaldessa ha dit que hi ha nits que la Policia Local té quatre cotxes al carrer i els Mossos "amb sort" en tenen dos. "Nosaltres hem incrementat la plantilla", ha reivindicat. Així, quants Mossos més són necessaris? Els dirigents del PSC no ho han concretat. "Els que convinguin per garantir la seguretat al Besòs, no pot ser que els Mossos no hagin incrementat i que en alguns casos disminueixin", ha indicat Salvador Illa. Un dels eixos de campanya del PSC, tant a Barcelona com arreu del país, és la seguretat. "La gent vol sentir-se tranquil·la", ha afirmat Illa.fa temps que reclama a Interior 600 agents dels Mossos més a Barcelona.Els alcaldes i alcaldesses del Besòs han coincidit que el territori té "" i han posat en valor la necessitat d'enfortir la "coordinació" entre els municipis del Barcelonès Nord, en contraposició amb una Generalitat que, diuen, no ha donat suport a aquesta zona del país. "És l'únic nord pobre", ha indicat l'alcalde de Badalona, Ruben Guijarro. Els batlles han ressaltat la bona entesa entre els ajuntaments socialistes al Besòs, un territori que ha de ser "referència de coneixement", d'oportunitats per als joves, de desenvolupament econòmic, i han ressaltat la necessitat d'una millora de les infraestructures, de més habitatges i de més inversió social i espais verds.Les "sinergies" que ja existeixen entre els ajuntaments socialistes i amb les administracions supramunicipals -com la, governada pel PSC amb el suport de Junts, o l'- han d'arribar també, han dit, a la Generalitat. En aquest sentit, han agraït a Illa que miri cap al Besòs, que com a president del "govern alternatiu", ha visitat la zona "més que el president de la Generalitat". Al seu torn, Illa ha demanat màxima mobilització per guanyar les eleccions arreu del país, posar "Catalunya en marxa" i abandonar la "cultura de la queixa", que el líder del PSC ha vinculat als problemes de. En aquest sentit, ha demanat "cultura de col·laboració" per millorar la xarxa ferroviària.

