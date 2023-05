​La Segarra i la Ribera d'Ebre concentren més de la meitat dels molins eòlics en tràmit

El Baix Ebre i la Terra Alta sumen gairebé el 40% de molins del país

Lai laconcentren més de laque els governs català i espanyol estan tramitant arreu de Catalunya. Segons dades de Territori analitzades per l'ACN, les dues administracions estan valorant 22 possibles parcs eòlics que sumarien 170 aerogeneradors, dels quals 55 s'instal·larien a la Segarra i 52 a la Ribera d'Ebre en 12 dels projectes. Si totes les sol·licituds en curs tiren endavant,. Les dues regions ja acullen 538 dels 846 aerogeneradors que estan en funcionament al país, gairebé dos de cada tres. Pel que fa a l'energia fotovoltaica, el Segrià concentra gairebé una de cada quatre hectàrees de plantes solars en tràmit.Enguany Catalunya ha trencat, amb la inauguració del parc de Solans a les Garrigues i l'ampliació de la Collada al Baix Ebre. A més, està pendent la connexió a la xarxa dels Barrancs i Punta Redona, a la Terra Alta Pel que fa a les Terres de l'Ebre, destaquen les propostes de nous parcs eòlics a la, que sumaria 52 nous aerogeneradors –amb una potència de 289,39 MW– als 21 que hi ha fins ara. Els projectes en curs ale, amb quatre aparells, i a la, amb un, són sensiblement inferiors als de la seva comarca veïna. Tots dos territoris ja encapçalen el rànquing a nivell català, ja que en total sumen gairebé quatre de cada deu molins ja en funcionament.La multitud de projectes d'energia renovable que s'han establert a la zona han creat rebuig a diversos sectors de municipis ebrencs. De fet, mentre batallen amb les grans energètiques, els consistoris han apostat en aquest últim mandat per la regulació urbanística, les eines de protecció de l'entorn i projectes d'autoconsum que els permetin no dependre'n.El debat sobre la implantació de les energies verdes també està obert a zones com l', una de les poques comarques fora de Terres de l'Ebre i Ponent on s'hi han projectat iniciatives eòliques. En concret, ja hi ha, als quals s'hi poden sumar 18 més, i 437 hectàrees de plaques solars projectades, cinc de les quals ja autoritzades.Les sol·licituds d'instal·lar aerogeneradors també afecten la, amb una unitat en el parc Segarra, que s'ha projectat en la seva pràctica totalitat a la comarca homònima. D'altra banda, el parc Galatea és el primer de l'Alt Empordà i de totes les comarques gironines que arriba a fase de tramitació. Es tracta de nou aparells que se situarien a la Jonquera, amb una potència de 48 MW en total.El debat polític preelectoral a bona part del país també se centra en la implantació de l'energia fotovoltaica, ja que la Generalitat i l'Estat estan tramitant projectes que ocuparien, que se sumen als 179 que s'han autoritzat des del 2019 i que encara no estan en funcionament.De tots els plans en tramitació, gairebé una quarta part de les hectàrees que ocuparien se situarien al, així que és un tema de debat polític recurrent a Lleida. De fet, tots els partits amb representació a la Paeria que es presenten a les eleccions municipals aposten per fer compatible la proliferació d'energies renovables amb la protecció de l'Horta de Lleida.L'i lasegueixen el Segrià en nombre d'hectàrees planificades, amb unes 430 cadascuna, mentre que el Pallars Jussà en sumaria unes 370, la Conca de Barberà, unes 350, i l'Alt Camp, amb 290. En total, es podrien arribar a implantar parcs fotovoltaics a una trentena de comarques.

