Cues quilomètriques a les carreteres en direcció a Barcelona

Cues quilomètriques en diverses carreteres d'accés a Barcelona per l'avaria d'un autobús. En concret, Trànsit informa que l'artèria més afectada és la B-23 al seu pas per Molins de Rei. Pocs minuts abans de les nou del matí, en hora punta, diverses vies han quedat afectades per aquesta incidència amb l'autobús, que ja ha estat retirat de la carretera.

🔴 Com a conseqüència de la incidència a la ronda Litoral a Can Tunis també hi ha afectació viària a la B-23 amb retencions des del Papiol.#SCT pic.twitter.com/QeBY35ZgMf — Trànsit (@transit) May 15, 2023

L'autobús havia quedat avariat a la Ronda Litoral, al seu pas per la sortida de Can Tunis, i ja ha estat retirat. Ara bé, aquesta incidència ha provocat un efecte acordió que ha generat retencions a diverses carreteres com la B-23, l'autovia A-2 (amb més de 10 quilòmetres de cua entre Sant Joan Despí i Pallejà) i la B-10.

🔴 Es mantenen retencions de 12 km a la B-23 des de Molins de Rei d'entrada a Barcelona.#SCT pic.twitter.com/rk6ln8I0Av — Transit (@transit) May 15, 2023

