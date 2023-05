Així es van enfrontar Busquets, Araújo i diversos jugadors als radicals de l'Espanyol que els van atacar al túnel

🎥 | Scenes inside the tunnel. Alba, Busquets and Araújo unhappy and angry with the behavior of disgusting Espanyol fans. #fcblive pic.twitter.com/OBS1S6PNA7 — BarçaTimes (@BarcaTimes) May 14, 2023

a l'estadi del RCD Espanyol. Centenars d'aficionats pericos no van poder suportar veure que els jugadors i l'equip tècnic del Barça celebressin el títol de Lliga al centre del camp, i van saltar amb actitud molt amenaçadora.van haver de marxar corrents al túnel de vestidors, però diversos radicals de l'Espanyol van arribar fins a aquella zona per intentar agredir els membres de la plantilla del Barça., entre altres jugadors, es van encarar amb aquests aficionats radicals.Com es va poder veure en diverses retransmissions en directe del partit,de l'Espanyol que van arribar fins al túnel de vestidors tot i la seguretat dels Mossos d'Esquadra.La policia catalana va blindar l'entrada, però centenars d'aficionats ocupaven la gespa amb actitud amenaçadora.i al central uruguaià el van haver d'estirar enrere perquè no acabés cara a cara amb els radicals.cap als vestidors per evitar una situació pitjor.aquest diumenge mateix i, en declaracions a RAC1 aquest dilluns al matí, ha tret ferro a les lamentables imatges i ha aplaudit la cúpula blanc-i-blava.", ha confirmat el president blaugrana.

