Erdogan perd la majoria i es jugarà la permanència al poder en una segona volta

El president de, ha guanyat les eleccions presidencials, però sense aconseguir la majoria absoluta. Això farà que Turquia s'aboqui a unael diumenge 28 de maig, en què el president es jugarà la seva permanència al poder. Amb l'escrutini pràcticament completat, Erdogan ha obtingut un 49,6% dels vots mentre que el seu principal rival,, ha aconseguit el 44,6% dels sufragis, segons informa l'agència oficialista Anadolu. L'agència privada ANKA ofereix unes xifres similars, però encara més ajustades en l'intens frec a frec entre Erdogan i Kiliçdaroglu. En tercera posició, se situa el candidat, amb el 5,3% dels vots. El recompte a Turquia ha estat molt tens durant tota la nit, i amb acusacions de l'oposició a Anadolu de no oferir "dades fiables”."La, que ha començat amb un 60%, ara ha caigut per sota del 50%. Els observadors de butlletes i els funcionaris de la Junta Electoral mai han d'abandonar els seus llocs. No dormirem aquesta nit", havia apuntat el mateix Kiliçdaroglu de matinada. "Les eleccions del 14 de maig s'han convertit en una gran festa de la democràcia, s'han celebrat amb pau i tranquil·litat i són una expressió de la maduresa democràtica de la nostra", ha respost Erdogan. "Si bé les eleccions s'han dut a terme en un ambient positiu i democràtic i el recompte de vots continua, voler anunciar elssignifica una usurpació de la voluntat nacional", ha retret l'actual president en una crítica directa a Kiliçdaroglu.Més dehavien estat cridats a les urnes en uns comicis marcats per unai l'al país sota el govern d'Erdogan. Ja abans dels terratrèmols del febrer, Turquia feia front a un augment del cost de la vida i una crisi monetària, amb una inflació que s'ha arribat a disparar fins al 85%. El desastre causat pels terratrèmols també ha tingut un impacte en la campanya, amb els votants decidint el candidat que creuen que pot gestionar millor la reconstrucció.

