La rua dels campions: aquest serà el recorregut de l'autobús del Barça pels carrers de Barcelona

🏆 𝗟𝗮 𝗿𝘂𝗮 𝗱𝗲𝗹𝘀 𝗰𝗮𝗺𝗽𝗶𝗼𝗻𝘀 𝗶 𝗹𝗲𝘀 𝗰𝗮𝗺𝗽𝗶𝗼𝗻𝗲𝘀 🏆

Dilluns, a partir de les 18 hores

Pels carrers de Barcelona https://t.co/buwSNmPZp1 pic.twitter.com/fZt9dHZIgG — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) May 14, 2023

A quina hora començarà la rua del Barça?

Quin recorregut farà la rua del Barça?

pels carrers de Barcelona amb els seus aficionats. El club, amb Xavi Hernández com a capità del vaixell, deixa enrere una època fosca i sense títols amb la seva 27a Lliga. Els blaugrana guanyen el campionat domèstic per trencar tres anys de desencisos en un curs marcat per la crisi econòmica i les polèmiques extraesportives.Encara que la primera celebració va estar marcada per la lamentable invasió de camp per part de centenars d'aficionats radicals de l'Espanyol, el Futbol Club Barcelona ja ha anunciat quan i com serà la celebració oficial de l'equip amb els aficionats. La rua del Barça tornarà a desfilar pels carrers de la capital catalana amb un títol de Lliga entre les mans., un horari que pot variar (com passa sempre) per les dificultats de posar en marxa l'autobús de la rua o que tots els jugadors i membres de l'equip tècnic puguin estar a l'hora.La ruaa les sis de la tarda, per arribar, amb el temps que faci falta, al carrer. Allà es farà el final de festa. Els principals carrers pels quals passarà l'autobus són: la, el carrer(en direcció Sants), després pel carreri el carrer, més tard passant pel carrerper després enfilar pels carrersi finalment, a l'Arc de Triomf.

