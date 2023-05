Més de 2.000 persones omplen Canaletes per celebrar la Lliga del Barça

📸 Més de 2.000 persones omplen Canaletes per celebrar la Lliga del Barçahttps://t.co/CvzmbiIN62 pic.twitter.com/QVB7xxJgin — NacióDigital (@naciodigital) May 15, 2023

Més de 2.000 persones s'han aplegat aquesta nit a Canaletes per celebrar la 27a Lliga del FC Barcelona, segons xifres de la Guàrdia Urbana de Barcelona (GUB). Elva golejar diumenge 2-4 ai s'ha apoderat del títol de Lliga en un derbi que va acabar amb aldarulls a Cornellà. Quan l'àrbitre va xiular el final del partit i els jugadors del Barça, juntament amb l'equip tècnic, celebraven el títol,van saltar les tanques de seguretat del camp i van anar corrents, amb actitud amenaçadora, cap als jugadors. Tots ells van poder refugiar-se al túnel de vestidors, sense cap agressió ni incident per lamentar.Amb el xiulet final, els aficionats culers s'han desplaçat ràpidament fins a les Rambles com mana la tradició blaugrana, per celebrar un títol que es resistia des de la temporada 2018-2019.ha silenciat els detractors amb el 27è trofeu del campionat domèstic, un triomf llaurat gràcies al domini exercit després del. El tècnic deha aconseguit que la plantilla s'aïllés de la situació extraesportiva, marcada per la crisi econòmica que pateix el club i el dany reputacional vinculat al cas Negreira Després d'una primera temporada a la banqueta del Barça sense massa marge de moviment -va deixar l'equip a punt de ser eliminat de lai fora de llocs europeus-, el tècnic blaugrana ha aconseguit afermar el projecte. Xavi ha sabut adaptar la seva idea de joc a les circumstàncies del moment, amb l'explotació dels recursos d'una plantilla molt superior a la que es va trobar quan va arribar aldes de terres qatarianes.

