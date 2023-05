Triple empat Colau-Collboni-Trias seguits de prop per Maragall, segons «Antena 3»

Elés cada vegada més evident. Així també ho confirmen les enquestes es van coneixent aquests primers dies de campanya electoral. Després que La Vanguardia posicionés Collboni subtilment davant de Trias i Colau , un sondeig d'Antena 3 ressitua l'alcaldessa de Barcelona,, com la força més votada amb el 21,5%.Però la segueixen de prop el socialista(19,7%) i, de Junts (19,3%). Una diferència de vots que no representaria esgarrapar més regidors, i tots tres es quedarien ambQui recupera presència és el candidat republicà,, a qui la televisió espanyola li dona 8 regidors (16,3%) en lloc dels cinc de La Vanguardia. Tot i que el ball de xifres pot canviar, les últimes enquestes situen Maragall com la quarta força. Per la seva banda, l'enquesta de la televisió manté els 3 regidors (6%) alCaldrà veure doncs, si el triple empat entre les forces més votades es manté durant tota la campanya i, el més important, si els resultats electorals l'avalen. En qualsevol cas, a Barcelona el pactes postelectorals seran decisius per decidir qui tindrà les regnes de la capital catalana.

