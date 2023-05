Busquen una dona de 67 anys desapareguda a Roda de Berà

Recerca sense èxit, de moment, d'una(Tarragona) que estàdes de dissabte a les 7 hores quan va sortir de casa seva.Durant el cap de setmana, s'ha establert un ampliConcretament, aquest diumenge han treballat 13 dotacions terrestres i l'helicòpter dels Bombers –amb GRAE, grup caní i drons-, patrulles de Mossos d'Esquadra, efectius de la Policia Local i voluntaris.La desapareguda és Mercedes A., dei se li ha perdut la pista, ja que en el moment que va sortir no duia el telèfon mòbil.Durant el dia s'han establert sectors de batuda a la zona de la, entre l'N-340 i l'AP-7. "S'ha fet recerca intensiva i extensiva per terra a lesmés properes al municipi i s'ha buscat per camins, marges, túnels, al costat de la via", han explicat els Bombers. Els treballs de recerca, però, s'han aturat a l'espera de tenir

