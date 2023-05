Ara sí: el Barça es proclama campió de Lliga i destrossa l'Espanyol a gols

Culers, som campions de Lliga i toca celebrar-ho 🏆 pic.twitter.com/pYItHCFFxm — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) May 14, 2023

Les previsions s'han complert i e. Els deno han volgut perdre la primera oportunitat que tenien per fer-se amb el títol de forma matemàtica i ho han fet al camp d'uncompletament trinxat després de perdre​L'equip blanc-i-blau no ha tingut res a fer davant d'un Barça amb ganes de deixar el sac ben lligat i emportar-se la primera lliga de Xavi, com entrenador, a la butxaca. Un desenllaç previsible que molts aficionats pericos no han volgut presenciar.Ja abans d'acabar la primera part, els aficionats pericos han anat desfilant deenfadats i cap-cots per evitar passar pel tràngol de veure com el Barça els empenyia, una mica més, a laEls que s'han quedat, han fet notar la seva decepció i han cridat proclames demanant latant de l'entrenador,, com de la directiva blanc-i-blava.I és que el Barça s'ha fet amb el partit des dels primers minuts quanha fallat un xut a porteria al minut sis. Poc després, al minut 10, ha arribat la primera diana de la mà de Robert, que ha repetit al minut 39. Més tard, al minut 19, ha fet el segon gol ija a la segona part, ha estat l'encarregat de tancar un marcador que cada vegada tenia més sabor a victòria.Al minut 73 Puado ha fet el primer gol i l'última jornada del partit Joselu ha fet el segon per un Espanyol que es veu abocat a baixar de categoria la pròxima temporada i tornar a Segona Divisió.Quan l'àrbitre ha marcat el final del partit, els jugadors del Barça s'han abraçat i han celebrat els gols, el partit i la Lliga en una temporada seca de títols. L'entrenador de Terrassa també ha saltat d'alegria. Aficionats blaugranes no han trigat en desplaçar-se a la font de Canaletes per celebrar el títol.

