Prohibida la venda de piscines inflables a la Catalunya Nord per la sequera

Els veïns i turistes de lano podran fer ús de. És la decisió del govern francès per fer front a la sequera, en una mesura que afecta quatre departaments, el darrer dels quals el dels, ministre francès per a la Transició Ecològica, ha. La mesura que ha despertat més polèmica és, però, la de, per tal d'evitar la "temptació" d'omplir-les amb aigua, ara un bé escàs. La prohibició d'omplir piscines no és nova, però segons el ministre cal "oblidar la cultura de l'abundància" en un context en el que no hi ha hagut "ni un sol dia complet de pluja des de fa un any" a tot Catalunya Nord.L'únic ús permès de l'aigua, doncs, és la ingesta i la higiene corporal. Cap més. I és que la meitat de l'Estat francès es troba en situació d'alerta o prealerta per sequera i prop de dos milers de municipis tindran restriccions al consum aquest estiu, segons els càlculs del govern.Per combatre l'escassetat, l'executiu d'ha promès impulsar un programa nacional per frenar el malbaratament i fomentar el reaprofitament hídric. Alhora, també es preveu incrementar el cost de la factura de l'aigua.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola