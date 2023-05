La policia turca reté una portaveu de la CUP en plenes eleccions

⚠️ ATENCIÓ! Retinguda per la policia turca una secretaria nacional de la CUP que era a la ciutat #Siirt, fent d'observadora internacional amb una delegació organitzada pel @HDP_Europe, amb motiu de les eleccions a Turquia. — CUP Països Catalans (@cupnacional) May 14, 2023

La, segons ha informat aquest diumenge laa través de les seves xarxes socials, hauria retingut una de les membres del Secretariat Nacional. Segons han assegurat fonts de la CUP aestava fent tasques d'observadora internacional en plenes eleccions a Turquia, acompanyant una delegació organitzada pel partit pro-kurdPrecisament ahir dissabte la CUP va anunciar que una delegació de la formació anticapitalista assistiria aper donar suport en les tasques d’observació i verificació del procés electoral en unes eleccions que "seran clau pel futur del país".L’organització ha estat convidada per l'HDP, una força integrant de l’Aliança pel Treball i la Llibertat que, per esquivar l’, s’ha vist obligada a concórrer a les eleccions legislatives amb les sigles del(YSP). Durant els últims mesos, el règim d’Erdogan ha incautat els béns de l’HDP alhora queAquest diumenge a les cinc de la tarda -hora local-. En joc, els, en plena crisi econòmica i una. Els sondejos apunten a una derrota, per poc marge, de. S'espera que la participació sigui més elevada del que és habitual, en un país on se sol superar el 80%, alhora que es preveu unaen la que es podrien enfrontar eli el mateix ErdoganLa campanya electoral ha estat molt tensa, amb Erdogan arribant a comparar aquestes eleccions amb el fallit cop d'Estat que va patir el 2016, cosa que ha despertat les pors que el president no accepti una eventual derrota, o que els seus partidaris provoquin disturbis que dificultin un lliurament ordenat del poder.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola