Maragall a casa: campanya a les sales d’estar per repensar el futur de Barcelona

Josep Maria Boronat i Ernest Maragall, aquest diumenge. Foto: Marc Puig (ERC)

Una nit de l'any 1993, llavors alcalde de la ciutat, va decidir que no dormiria a casa seva. Es va instal·lar a la casa d'una família al barri dede Nou Barris, i el van ubicar a l'habitació de la Lluna, una nena de només vuit anys. La primera nit va dormir en un llit ben petit i li sortien els peus per sota. La nena, ara dona i actriu, no entenia que una persona tan important volgués dormir al seu petit pis. La resta de la setmana els pares de la Lluna van cedir a l'alcalde i a la seva dona el dormitori principal del petit domicili. Va repetir aquesta experiència en unaper conèixer de prop el dia a dia dels barris.És inspirant-se en aquest costum -gens habitual llavors i ara- d'un dels alcaldes més carismàtics de la ciutat, que el seu germà,, ha recuperat d'alguna manera l'essència d'aquestes trobades, i ha decidit situar-les en sales d'estar de barcelonins. No s'hi queda a dormir, però. Aquest mateix diumenge, en plena campanya de les eleccions municipals, n'ha viscut una amb unaque s'han citat a la tarda per compartir una estona amb l'alcaldable, i repensar conjuntament el futur dePerò aquesta trobada no és, en cap cas una cita més de l'agenda de campanya. Ja en va fer Maragall algunes abans de les eleccions del 2019, i durant aquests quatre anys les ha mantingut, si bé es van intensificar a partir del novembre de l'any passat. De llavors ençà, en porta ja una, i s'ha reunit amb persones de mons diversos com advocats, comerciants, editors, actors, directors de teatre, urbanistes i economistes. No se celebren a cap restaurant ni espai llogat per a l'ocasió, sinó en la casa d'un hoste que acull a tota la resta de les persones.En un moment actual profundament marcat per la immediatesa a les xarxes, els grans mítings i moltes entrevistes i rodes de premsa, amb aquest format Maragall i l'equip d'ERC pretenen tornar al, trencar la barrera entre el polític i el ciutadà, i compartir un espai més distès on els protagonistes són els assistents que posen damunt la taula problemàtiques, dubtes, idees, i que obren debatsLa trobada d'aquest diumenge, a la qual ha pogut assistir, s'ha dut a terme al, al cor de Ciutat Vella, i en concret a casa de l'arquitecte però també candidat d'ERC. S'ha abordat el problema de l'habitatge i Maragall ha presentat la seva proposta de construcció deen el proper mandat. Però també ha reivindicat que Barcelona ha de liderar la seva capitalitat i el bon encaix amb l'àrea metropolitana. "Què hem de fer perquè els barris continuïn sent barris i no només l'escenari per ubicar-hi oficines?", ha preguntat una de les assistents de la trobada, en referència al Poblenou i el 22@.També s'ha parlat de lai de l'expulsió diària del veïnat de la ciutat. A tot això, Maragall ha reivindicat que cal "reequilibrar l'espai públic", i fer les polítiques amb "més elasticitat i menys unilateralitat". Aquesta última qüestió, que aborda també en una entrevista que publiquem aquest diumenge a Nació , és un retret directe a l'actual alcaldessa, a qui Maragall acusa d'haver paralitzat la inversió privada que podria haver fet possible més habitatge assequible, a parer seu. Altres dels assistents també han manifestat la seva "por" a deixar les polítiques d'habitatge en mans d'unaque acabi mercantilitzant aquest dret desacomplexadament.La trobada s'ha allargat una hora i vint minuts. Ha passat de pressa, per als assistents, que un cop s'estava posant fi a la sessió continuaven parlant i expressant idees i inquietuds. També Maragall s'ha atrevit a esbombar una idea que no havia dit fins ara i que tampoc es recull al programa d'ERC: la construcció d'unper millorar la connectivitat i l'accessibilitat entre el. Hauria de creuar el litoral entre l'estació de França i la de Morrot, a Montjuïc. És una gran aposta per millorar les connexions a l'àrea metropolitana, i que ja han posat damunt la taula altres sectors. "És una oportunitat i una exigència. És una proposta escrita, però que ha estat sistemàticament marginada i guardada en un calaix. Vull obrir els debats en el gran àmbit metropolità", ha proclamat Maragall, a casa.

