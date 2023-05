Embolic polític per unes «superilles» aprovades a Barcelona a l'últim moment del mandat

El PSC, també crític



Els projectes: urbanisme tàctic

El foc creuat de la campanya electoral no només colpeja el passat i el futur de la ciutat, sinó que també té un ull posat en el present. I és per això que ERC ha alçat la veu els darrers dies per retreure als partits a l'Ajuntament, comuns i PSC, que unes-la mitjanit de dijous a divendres- s'aprovés un petit paquet de transformacions urbanes:. "Tots tres tenen en comú que proposen la pacificació del trànsit de vehicles en l'espai públic, prioritzant l'accessibilitat dels vianants, i que afavoreixi les relacions socials i el comerç de proximitat", deia el comunicat inistitucional que anunciava l'avenç del tràmit.Els tres projectes sumen menys d'un milió d'euros de pressupost municipal i, però han despertat crítiques per la gestió comunicativa del consistori. La nota informativa explica els projectes i no es menciona que tinguin catalogació d'eix verd ni es diu que sumin vegetació en cap dels casos. Tanmateix, Esquerra Republicana, divendres al vespre, va assenyalar la institució per "anunciar des del servei de premsa de l'Ajuntament i en el primer dia de campanya la construcció de tres nous eixos verds". Igualment, en un míting a Nou Barris, Ernest Maragall (ERC) va defensar que erai que s'estaven "usant les eines de l'Ajuntament per fer campanya"."Em sembla indecent que un govern pensi que pot abusar així de l'ètica col·lectiva", va arribar a reblar Maragall. En aquest sentit, fonts de la formació republicana asseguren queperquè valori si hi ha alguna mena d'infracció.No va ser l'única veu discordant, amb el cas, iUna de les incomoditat expressades per la tinenta d'alcaldia socialista Laia Bonet és per la denominació de "superilles", segons va explicar a El Periódico. "És una operació de màrqueting, posen el nom "superilla" a qualsevol millora de l'espai públic com les que es fan des de fa 40 anys a la ciutat", deia Bonet.Fonts de l'Ajuntament insisteixen quei que les actuacions corresponen als projectes més votats. Davant d'això, la també número tres de la candidatura socialista a les pròximes eleccions lamentava que al marge del nom, el consistori -amb majoria dels comuns- fes pública l'aprovació d'aquests petits projectes amb la voluntat deDes del consistori barceloní, al marge de les interpretacions polítiques, es concreta que la comunicació d'aquests tres plans es va fer immediatament després que el govern municipal les aprovés. Sobre aquest tràmit, que es dona en comissió de govern, també es detalla que. Alhora, les mateixes fonts de la institució remarquen que el calendari ve marcat pels tempos administratius habituals del procés participatiu, ja que l'Ajuntament no s'atura les setmanes prèvies a unes eleccions., sentencien. Ara, però, s'haurà d'esperar que la Junta Electoral s'hi posicioni.Al marge d'aquest embolic, els projectes presentats deixen clar que no tenen l'entitat dels eixos verds en marxa a carrers com Consell de Cent, Rocafort o Girona, un dels temes habituals de la campanya electoral. Sobretot, impliqueni intervencions urbanístiques a voreres o places.En detall, el projecte "Pacifiquem Sants Antic" inclou actuar al voltant de la plaça d'Ibèria, instal·lant-hi elements de joc, fent modificacions en el mobiliari i habilitant nous espais per a caminar, delimitant el pas de cotxes. A l'entorn de la "Superilla al Farró" es preveu fer voreres passants i cruïlles elevades, així com intervenir a la plaça Sant Joaquim -i a altres interseccions- per restringir el trànsit de vehicles i crear nous espais d'estada. Per últim, amb la iniciativa "Fem una superilla al Camp de l'Arpa del Clot" es planteja guanyar espai per al vianant amb dues actuacions: el nou mobiliari urbà i la disposició de pintura senyalitzadora, d'una banda, i la construcció de plataforma única als carreres Degà Bahí i Eterna Memòria, de l'altra. A més, també s'hi contempla la construcció d'un espai esportiu, a l'àmbit.que provenen dels 30 milions dedicats als pressupostos participatius.

