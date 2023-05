La seguretat del @AtletiFemenino intenta fer retirar les banderes a l'afició del @CEEuropa pic.twitter.com/MNFulSgRMH — Toc Escapulat 107.7FM (@107Toc) May 13, 2023

Moment tens a la ciutat esportiva de l'. Aquest dissabte, una aficionada delva haver de veure com el personal de seguretat li volia fer treure l'estelada que duia posada a sobre, a mode de capa. El club barceloní havia d'enfrontar-se al madrileny a la localitat d'i, instants abans de l'inici del matx, segons recull el programa d'actualitat del club Toc Escapulat, es va produir aquesta situació.Concretament, l'agent de seguretat privada informava l'aficionada que. Un aficionat que era a la vora va respondre que "la bandera de la Comunitat de Madrid també té estrelles", però l'agent assegurava que la normativa obligava a ferFinalment, l'aficionada va poder mantenir-se-la posada, això sí, sense penjar-la sobre cap tanca publicitària. Tot plegat, davant la mirada atònita de la resta de seguidores de l'equip, que no entenien què estava succeint. En total,per veure un partit clau per al futur de la plantilla de l'Europa. I és que s'hi jugaven el campionat i la possibilitat d'ascendir directament a la Primera RFEF. Finalment, van caure per la mínima davant del filial de l'Atlètic de Madrid.

