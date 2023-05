Els Mossos identifiquen tres manifestants en un míting de Maragall al Baix Guinardó

Veïns de Salvem el Parc, parlant amb Ernest Maragall aquest diumenge. Foto: Carme Rocamora

El llac on es vol ubicar el mercat de l'Estrella, aquest diumenge. Foto: Carme Rocamora

Manifestants de Salvem el Parc, aquest diumenge. Foto: ND

Al barri delde Barcelona hi manquen equipaments que permetin espais de socialització veïnal. És una demanda històrica i coneguda al districte d'Horta-Guinardó. Però mentre aquests espais no s'aixequen, hi ha un indret, especialment en època de bon temps, on es reuneixen joves i grans: el, que té també un gran llac amb ànecs que són una distracció entranyable per als infants. Però aquest oasi està en perill perquè és en aquest lloc, malgrat l'oposició veïnal, on l'Ajuntament i també ERC defensen ubicar el, del districte veí, Gràcia. És per això que una vintena de veïns han aprofitat un míting d', precisament en aquests jardins, per protestar contra la mesura. Tres d'ells, han estat identificats pels, segons ha pogut presenciar L'acte de l'alcaldable d'ERC , on també ha intervingut el president del partit,, i els números 3 i 6 de la llista a Barcelona, Ester Capella i Jordi Coronas, s'ha pogut celebrar sense. Ha estat cap al final, però, que diversos veïns, sense fer soroll, han desplegat unesper demanar que el parc se salvi i que no s'hi ubiqui el mercat provisional. Ja quan s'han acabat els discursos en l'acte dels republicans, els veïns han començat a fer proclames, i també s'han acostat fins a l'alcaldable per parlar amb ell.En aquest moment, dos agents dels Mossos s'han situat al voltant de la conversa, preventivament. Han estat poc menys de tres minuts de diàleg pacífic, però finalment Maragall ha marxat veient que no s'arribaria a cap entesa. Ha estat després d'això que els agents han identificat un total de tres veïns. Segons ha explicat la policia catalana a Nació, les identificacions s'han produït preventivament, i argumenten que es pot identificar a qualsevol persona sempre que tingui una "" i "". De fet, asseguren que s'està actuant i s'actuarà així a tots els actes de campanya d'aquests dies si hi ha veïns que es manifesten contra els candidats.És la plataforma veïnal, que compta també amb el suport de l'Associació de Veïns del Guinardó, qui hi ha darrere d'aquestes protestes. "Un mercat que està mort vol matar un parc", expliquen a Nació representants veïnals. Però com s'ha arribat a aquest conflicte? El mercat de l'Estrella, de Gràcia, està en estat deplorable i la seva reforma és més que necessària. Però durant el temps que duri, cal ubicar un mercat provisional a una altra zona. És així que l'Ajuntament ha decidit que passi del districte de Gràcia al barri del Baix Guinardó. Els veïns, però, no entenen que per salvar un mercat que cau a trossos del districte veí s'hagin de quedar sense parc. "Només han tingut en compte els paradistes i no als veïns", afegeixen els representants a aquest diari.Va ser el 7 de març quan l'Ajuntament va anunciar aquesta decisió. Va especificar que el mercat s'instal·larà a la zona del llac, que es buidarà. L'Ajuntament també assegura que l'del parc quedarà lliure. Tot plegat, seria a partir del juliol del 2024. Inicialment, s'havia previst situar el mercat provisional a la part central dels jardins, però la proposta es va acabar descarant arran d'un informe municipal on s'assenyalava que l'actuació afectaria les àrees verdes. A canvi d'aquest impacte, el consistori també es compromet, un cop el mercat de l'Estrella torni a la ubicació definitiva, aen "sintonia" amb la demanda dels veïns. Tot plegat, però, no convenç a aquesta plataforma que no es vol quedar sense aquesta part del parc durant tot el temps que es faci l'actuació. I més tenint en compte que les reformes dels mercats es poden allargar anys i anys. Només cal pensar en la de Sant Antoni.I des d'ERC, què proposen? Els republicans saben que aquesta proposta genera rebuig veïnal, però malgrat això, tenen incorporat al seuque el mercat provisional s'ubiqui en aquest indret. El motiu? Per quèaixí ho defensa, si bé qui acaba perdent en aquesta proposta és, que ha de renunciar a una demanda veïnal per acontentar a un districte veí, segons asseguren fonts republicanes a Nació. Ara bé, asseguren que si guanyen l'alcaldia, intentaranper ubicar el mercat al parc amb el mínim impacte sobre ell. Els republicans del districte també han demanat a l'Ajuntament, mentrestant, que si s'ubica el mercat provisional al parc, hi hagi alguna mena de "compensació" cap al veïnat.Maragall, durant la seva intervenció dalt de l'escenari, ha dedicat unes paraules als manifestants, a qui ha dit que tenen "" de mostrar la seva "inquietud". "Us agraeixo que vingueu aquí, perquè sabeu que tenim les respostes i donem la cara. Ens n'ocuparem de debò. Seurem amb vosaltres. La història del mercat de l'Estrella fa massa anys que s'arrossega", ha afirmat. Quan s'han produït les identificacions dels veïns, diversosels fets des de la distància.

