Un home, enxampat fent xantatge a la seva cunyada amb vídeos sexuals

Un home de 24 anys ha quedat en llibertat amb càrrecs després de ser detingut el passat 11 de maig per presumptamenti exigir-li diners a ella i al seu germà a canvi de no fer-ho.El detingut, que, va obtenir les imatges de manera il·legítima en emportar-se el mòbil del seu germà del domicili familiar, segons informa Mossos en un comunicat aquest diumenge.La dona va rebre primer un correu amb un enllaç al qual no va accedir i, al cap d'uns dies, també va rebre un missatge en una xarxa social amb un arxiu amb imatges i vídeos sexuals amb la seva parella, algunes de les quals van ser gravades quan encara era menor d'edat.La investigació es va centrar en el nom del perfil de la xarxa social des del qual es va enviar el missatge a la víctima, que, i en el fet que el detingut tenia una relació dolenta amb el seu germà.Els Mossos d'Esquadra van fer una entrada i escorcoll al domicili de l'investigat en què es va trobar el telèfon mòbil d'una de les víctimes que contenia els vídeos íntims difosos.

