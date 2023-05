Ana Obregón reacciona a la paternitat de Robert de Niro als 79 anys: «El masclisme existeix»

, que va ser protagonista d'una polèmica per haver tingut el seu darrer fill per, ha reaccionat recentment a la notícia queserà de nou. L'actriu espanyola, que en té 68, ha dit que "desgraciadament, el masclisme existeix", al comentari d'una fan que titllava d'"hipòcrites" aquells que no alçaven la veu contra el nord-americà.La gestació subrogada és il·legal a l'Estat espanyol, però això no va impedir que Obregón agafés un vol per anar ai recollir la que en realitat és la seva neta, de nom, origen d'una fecundació amb restes biològiques del fill d'Obregón, ja mort,Als Estats Units, però, la gestació subrogada no està penada legalment. Robert de Niro, de fet, no ha confirmat ni tan sols que es tracti d'un cas similar, però sí que ha despertat força polèmica donada la seva edat i també tenint en compte el precedent de tres fills mitjançant aquest mètode. També és legal al Canadà, país des d'on, de fet, l'actor va donar la notícia que havia estat pare de nou. Això sí, a diferència dels Estats Units, aquest mètode ha de ser altruista i no hi pot haver intercanvi econòmic.Precisament Robert de Niro és una de les estrelles que participen de la nova pel·lícula About my father, una comèdia sobre un pare d'origen italià als Estats Units.

