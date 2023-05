Una dona mostra a TikTok que s'ha fet amiga d'un colom: «Em reconeix»

Hi ha qui prefereix eliminar la població dei que considera aquest animal un perill per a la salut pública. Per trencar aquest esquema, Marta, una usuària de, ha compartitI és que el colom en qüestió, segons explica, perquè se'n va fer amiga arran de tenir-ne cura cada dia que anava a. "S'apropava sense por, tingués menjar o no en tingués, i es quedava al meu costat", diu Marta, que relata que això va succeir durant prop d'un any.La dona, però, va deixar d'anar al bar, i per tant també va deixar de veure el colom, que no es va oblidar d'ella. Segons es pot veure al vídeo, va tornar al bar i es va adonar que el colom la seguia. Aquestes imatges han fet la volta al món, ambi tota mena de comentaris. La majoria són positius, elogiant el respecte de la dona pels animals.

