◼ Un motorista ha mort en una sortida de via a la B-20 a Cornellà de Llobregat (Baix Llobregat)https://t.co/pr5cMWy9DP



Amb aquesta víctima, són 56 les persones que han mort en accident de trànsit enguany a la xarxa viària interurbana de Catalunya, de les quals 16 motoristes pic.twitter.com/35zn19hDzm — Trànsit (@transit) May 14, 2023

Unaquest diumenge de matinada a laa Cornellà de Llobregat (Baix Llobregat) en un accident de trànsit. El Servei Català de Trànsit (SCT) ha explicat que la víctima, un veí de Barcelona, conduïa una motocicleta que, per causes que s'estan investigant,al punt quilomètric número tres de la carretera.L'avís de l'accident s'ha rebut a les 03:56 de la matinada i ràpidament s'han activat tres patrulles dels Mossos d'Esquadra i tres unitats del Sistema d'Emergències Mèdiques (), que han traslladat el ferit a l'Hospital de Bellvitge, on finalment ha acabat morint.

