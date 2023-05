Colau es reivindica com l'artífex del fre a l'ampliació de l'aeroport del Prat

El PSC, a la banda del "retrocés"

L'alcaldessa de Barcelona,, ha aprofitat la paella tradicional dels comuns al Baix Llobregat, celebrada al Parc Nou del Prat de Llobregat, per erigir-se com a la pedra a la sabata del projecte d'ampliació de l'aeroport . Així, la candidata a la capital catalana ha recordat la reunió que es va donar a la Generalitat en el moment que Aena proposava la tercera pista: "Ens van venir amb amenaces i arrogància a intentar imposar un pelotazo urbanístic. I. Perquè tota la resta van callar".Fa referència a l'estiu del 2021, quan Aena va posar projecte sobre la taula treballat sense implicació del territori però tancar amb un pacte extraoficial entre la ministra socialista Raquel Sánchez i el llavors conseller Jordi Puigneró, de Junts., ha insistit Colau,. Van pressionar-nos per intentar fer una ampliació de l'aeroport que l'únic que faria seria destrossar la Ricarda, augmentar les emissions i portar 20 milions de turistes que a Barcelona no caben". La frase de la líder de BComú -que obvia que Unides Podem ja estava en el govern de coalició de l'Estat tant com ERC estava en l'executiu català i que Pere Aragonès es va oposar a l'acord de Puigneró- ha anat acompanyada de la reivindicació que el projecte es va frenar "gràcies a la fermesa" de l'alcalde del Prat, Lluís Mijoler, i ella mateixa.En aquest sentit, la màxima representant de Barcelona en Comú ha recalcat que en comptes d'una ampliació de l'aeroport "que dona l'esquena a l'evidència científica, el que cal és "molta més inversió i molta més celeritat en Rodalies". Aquesta carpeta, que està en mans de l'Estat i que la Generalitat fa temps que reclama desencallar el traspàs efectiu de totes les competències, també ha estat utilitzada per tancar el míting al Prat., ha brandat des del faristol. Mijoler, al seu torn, ha remarcat que les zones verdes i l'espai públic "és el patrimoni dels que no tenim patrimoni".A més, els últims dies la campanya dels comuns ha fet un petit tomb en l'accentuació de les confrontacions amb els seus rivals directes, que les enquestes mantenen amb opcions a l'alcaldia . Així, aquest dissabte Yolanda Díaz aprofitava per punxar a Xavier Trias (Junts) com a representant de la dreta, mentre que Colau insistia que havia demanat en diverses ocasions a(PSC) si pactaria amb l'exalcalde convergent després de les eleccions i que encara no n'havia rebut una resposta clara., havia arribat a afegir l'alcaldessa.En aquest sentit, a l'acte d'aquest dissabte, que també ha inclòs la participació de figures com la de l'eurodiputat Ernest Urtasun, el diputat del Congrés Gerardo Pisarello o l'exalcaldessa de Castelldefels Candela López, s'ha elevat el to contra el PSC. Així, la presidenta d'En Comú Podem,, ha presentat els comuns com la representació de l'avenç cap a un nou model per contraposició als que volen "retrocedir" a allò "que ja s'ha demostrat que és un fracàs"., ha puntualitzat Albiach, en relació als encara socis de govern dels comuns a Barcelona. En especial, ha assenyalat la política dels socialistes al Parlament, on ha expressat que la formació de Salvador Illa "fa seguidisme de les polítiques de Junts". "Abans dèiem sociovergència i ara els diem la pinça de Junts i PSC", ha rematat, alertant que això es pot repetir a Barcelona i altres municipis.

