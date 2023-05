Junts lamenta que el feminisme «imperant» sigui «un pèl dogmàtic»

Victòria Alsina, aquest diumenge a Nou Barris. Foto: ACN

s'ha envoltat aquest diumenge de les dones que integren la seva candidatura als, al districte de, una de les places en què Junts té més complicat obtenir un bon resultat en les eleccions municipals del 28-M. El primer diumenge de campanya, per tant, l'exalcalde l'ha destinat a posar l'accent en el caràcter feminista de la llista -que integra dirigents com l'exconsellerao l'exvicepresidenta- i en les polítiques d'igualtat que aspira a implantar en cas de tornar a l'Ajuntament.En aquest sentit, entre les propostes que ha desgranat la candidatura hi ha la de convertir entots els òrgans directius del consistori, així com també les empreses públiques que en depenen. Tanmateix, el missatge més destacat de la jornada l'ha verbalitzat Alsina, que ha indicat quei vinculat a l'esquerra "populista". "El feminisme ha de captar la diversitat", ha indicat l'exconsellera d', que ha considerat que no totes les dones se senten "còmodes" dins del moviment feminista per aquest biaix ideològic inclinat cap a aquesta "esquerra populista" de la qual parlava Alsina., ha remarcat Trias en la seva intervenció. "Hem de ser capaços de lluitar tots pel mateix", ha determinat el candidat, que defensa un programa en el qual no hi hagi capentre homes i dones en els organismes directius de l'Ajuntament i en les empreses públiques que en depenen. La llista també ressalta la necessitat de fer un mapa de la ciutat per identificar les zones de la ciutat més proclius a acumularper tal d'il·luminar-les millor i evitar incidències.Dins del programa també s'hi inclou un programa específic de reinserció per aque vulguin incorporar-se al mercat laboral. La reivindicació feminista forma part de l'ideari de Junts des que es va fundar, per bé que hi ha hagut episodis que han tensionat internament la formació en aquesta temàtica. El principal va ser el cas de, exvicepresident del partit, que va haver de deixar el càrrec per haver intimidat una periodista el juliol de l'any passat . En aquell moment, diverses informacions van acreditar el seu comportament amb companyes de partit que no s'hi havien sentitEls plantejaments sectorials estan sent el plat estrella de Junts en aquesta campanya, especialment en tot allò que té a veure amb la candidatura de Trias. Aquest dissabte, per exemple, el protagonisme va ser per a la seguretat., número tres de la llista i encarregat de seguretat en cas que arribi al govern municipal, va defensar més Guàrdia Urbana a la ciutat i també recuperar el concepte d'autoritat per millorar les xifres de delictes. En l'última enquesta publicada al diari La Vanguardia , Junts queda segona empatada a regidors amb elde, mentre quequedaria tercera iperd encara més força.

