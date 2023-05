Jordi Hereu, l'exalcalde més implicat en la campanya de Collboni

Jaume Collboni saluda Jordi Hereu en l'acte de diumenge a Nou Barris. Foto: Adrià Costa Rifà

"Sense nostàlgia, però amb un bon record"

"Gràcies, Jordi, per ser-hi en els pitjors i en els millors moments", deiaaquest diumenge a. L'alcaldable socialista, que ja es veu vencedor de les eleccions, ha comptat en tots els actes importants d'aquesta campanya amb un incondicional a la fila zero, l'exalcalde, i en tots els actes ha trobat un moment del seu discurs per agrair-li la presència i destacar-ne la feina feta quan va governar la ciutat de Barcelona, entre els anys 2007 i 2011, quan va substituir unque marxava a Madrid a fer de ministre. Hereu és una de les figures més aplaudides pels assistents als mítings socialistes tot i que, en declaracions a, relativitza la seva presència tot i mostrar cert orgull per la bona rebuda d'aquests dies: "".La campanya de Collboni té dos components que han destacat especialment aquests dies. D'una banda, la presència de ministres del govern espanyol, que veuen en Barcelona una palanca per revalidar la Moncloa. De l'altra, reivindicar l'experiència del PSC a l'hora de governar la ciutat i treure pit de la feina feta peri el mateix Hereu. Per ara, l'únic exalcalde que ha estat cada dia als actes de Collboni és aquest últim, i sempre ha tingut un moment de protagonisme malgrat que ell insisteixi que hi va "com a militant socialista". Aquest dimarts, ha parlat com a teloner en l'acte de les Corts, i també intervindrà al de Sants, però ja avança que el ritme d'assistència als mítings baixarà, perquè ho ha de combinar amb la feina que el porta a estar entre Barcelona i Madrid. En l'acte d'avui, Hereu ha situat Collboni com el "millor director de l'orquestra que és Barcelona", i ha retret a Maragall que "renegui" del seu passat socialista.Allunyat de la política des de fa més d'una dècada, ara treballa en una consultora sobre ciutats i presideix una empresa de satèl·lits. Ara bé, no ha abandonat la militància i sempre té a punt un consell si l'alcaldable li demana. "Sempre li dic que els 'ex' estem per ajudar-lo, però que", explica. El PSC viu ara un bon moment. A la sala de màquines socialista hi regna l'optimisme, fonamentat sobretot en les darreres enquestes que situen Collboni com una opció real de ser el proper alcalde. La marca, apunten des de la candidatura, "està forta" i el candidat ha aguantat bé l'intent de Colau i Trias de "polaritzar" la campanya. En aquest context, Collboni es veu com a futur alcalde. "", ha dit més d'una vegada davant la militància.Hereu comparteix aquesta visió optimista, que contrasta amb altres moments que ha viscut l'exalcalde i el PSC. Encara recorda quan el 2014 Collboni es va postular per liderar el partit a Barcelona en. Havien perdut l'alcaldia a mans de Trias, l'independentisme cotitzava a l'alça a Catalunya i a Madrid governava el PP amb majoria absoluta. "Ho va agafar quan estàvem molt baixos i això diu molt d'ell", ressalta Hereu. A les primeres eleccions de Collboni, el 2015, va fer, amb només quatre regidors, però que van servir per donar suport a una Colau que, contra tot pronòstic, desbancava Convergència de l'alcaldia. Des d'aleshores, Collboni ha tocat govern a la capital catalana.En l'acte de dissabte al barri del Camp de l'Arpa, Collboni va interpel·lar directament Hereu per una qüestió icònica del seu mandat: el tramvia. "Jordi, uniré el tramvia per la Diagonal" , va dir-li, entre aplaudiments. Durant la seva etapa com a alcalde, l'Ajuntament va fer la, amb un resultat que va provocar una crisi al consistori. La ciutadania va votar majoritàriament l'opció contrària als interessos del govern municipal i va rebutjar la reforma. "Vaig preguntar en un moment molt més complicat que ara", recorda Hereu, que manté que la unió del tramvia és necessària un cop tens les vies fetes a banda i banda de la ciutat. Malgrat que en algun moment ha refredat l'opció, el PSC porta al programa unir elL'exalcalde només té bones paraules per a Collboni. "Potser semblarà que ho dic perquè és el meu, però ho penso de veritat", apunta. El veu preparat per ser alcalde, perquè les ha vistes de tots colors i coneix bé la ciutat i els barris. "Té experiència i maduresa, però manté la força de la joventut i s'ho coneix tot al detall", diu. Hereu defuig el protagonisme i assegura quedel passat, una qüestió que en algun moment ha sobrevolat la campanya socialista. Ell no té nostàlgia, però sí que guarda "un bon record" de la seva etapa com a alcalde. ", però les receptes de fa quinze anys ja no funcionen ara", constata. Ara toca pensar en el futur, i Collboni, segons diu, és la millor opció. Un missatge que ha verbalitzat aquest dimarts a les Corts, ja no com a públic, sinó des de l'escenari i per donar pas al candidat del PSC.

